Na auto-putu ka Novom Sadu, kod skretanja za Batajnicu, noćas oko 1 sat prolaznici su zatekli muškarca u lokvi krvi bez svesti i odmah pozvali policiju i Hitnu pomoć.

Povređeni, identifikovan kao M.M. (40), prevezen je u bolnicu, gde je utvrđeno da ima krvarenje na mozgu. Njegovo stanje je kritično.

Za sada nije poznato ko ga je i kada udario, a postoji sumnja da je povrede zadobio u naletu automobila. Ne isključuje se mogućnost da je pretučen na drugom mestu, a kasnije izbačen iz automobila.

Istraga je u toku.

Kurir.rs/Telegraf

