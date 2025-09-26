Noćas je kod skretanja za Batajnicu na auto-putu ka Novom Sadu pronađen muškarac sa teškim povredama i krvarenjem na mozgu. Policija istražuje okolnosti nesreće i uzroke povreda
hitno prevezen u bolnicu
MUŠKARAC NAĐEN U LOKVI KRVI NA AUTO-PUTU USRED NOĆI! Strava i užas u Batajnici: Građani odmah pozvali policiju i Hitnu pomoć, evo na šta se sumnja
Na auto-putu ka Novom Sadu, kod skretanja za Batajnicu, noćas oko 1 sat prolaznici su zatekli muškarca u lokvi krvi bez svesti i odmah pozvali policiju i Hitnu pomoć.
Povređeni, identifikovan kao M.M. (40), prevezen je u bolnicu, gde je utvrđeno da ima krvarenje na mozgu. Njegovo stanje je kritično.
Za sada nije poznato ko ga je i kada udario, a postoji sumnja da je povrede zadobio u naletu automobila. Ne isključuje se mogućnost da je pretučen na drugom mestu, a kasnije izbačen iz automobila.
Istraga je u toku.
