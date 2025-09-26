Slušaj vest

Adel Kabaš (34) zvani Dasta uhapšen je u Srbiji po Interpolovoj poternici koju je raspisala Bosna i Hercegovina.

Povodom njegovom hapšenja oglasio se i MUP:

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije u saradnji sa Upravom za tehniku i Policijskom upravom u Novom Sadu, uhapsili su u Beogradu državljanina Bosne i Hercegovine A. K. (1991) za kojim je Interpol Sarajevo raspisao međunarodnu poternicu zbog krivičnog dela ubistvo, saopštio je MUP Srbije.

Prema informacijama MUP-a, on je uhapšen u Mis Irbijevoj ulici u beogradskoj opštini Zvezdara.

On će, kako se ističe u saopštenju, biti priveden sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu radi daljeg preduzimanja mera i procesuiranja po međunarodnoj poternici.

Za njim je kako piše Istraga.ba, bila raspisana "crvena potjernica" zbog sumnje da je ubio Mehmeda Ramića u pucnjavi u sarajevskom naselju Pofalići, koji je kako se navodi iste noći pobegao u pravcu Crne Gore.

Osim za ubistvo Ramića, Kabaš je osumnjičen i za organizirani kriminal u Sky predmetima.