Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su S. J. (34) i P. P. (28) iz Subotice, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom pretresa stanova i putničkog vozila, koje su osumnjičeni koristili, policija je pronašla oko 3,3 kilograma biljne materije, za koju se sumnja da je marihuana, digitalnu vagicu, kao i veću količinu novca, za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Subotici.