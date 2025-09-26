Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su S. J. (34) i P. P. (28) iz Subotice, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom pretresa stanova i putničkog vozila, koje su osumnjičeni koristili, policija je pronašla oko 3,3 kilograma biljne materije, za koju se sumnja da je marihuana, digitalnu vagicu, kao i veću količinu novca, za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.

Uhapšeni u Subotici zbog neovlašćene proizvodnje i prodaje marihuane – pronađeno 3,3 kg narkotika Foto: Mup

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Subotici.

