Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su I. Š. (1996) iz Zrenjanina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je kod I. Š. pretresom stana i drugih prostorija koje koristi pronašla ukupno oko 68 grama praškaste materije, za koju se sumnja da je kokain i vagicu za precizno merenje.