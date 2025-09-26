Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su I. Š. (1996) iz Zrenjanina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je kod I. Š. pretresom stana i drugih prostorija koje koristi pronašla ukupno oko 68 grama praškaste materije, za koju se sumnja da je kokain i vagicu za precizno merenje.

I. Š. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

Ne propustiteHronikaDIVLJAO POD DEJSTVOM KOKAINA 250 KILOMETARA NA SAT GDE JE OGRANIČENJE 80: Saobraćajna policija u Pančevu zaustavila muškarca (31), isključen i zadržan
366451_250407.00_13_41_17.Still001.jpg
HronikaZAPLENJENO SKORO 5 TONA KOKAINA Radulović: Ovo nije dovoljno kako bi se naštetilo kriminalnim grupama - Sumnja se na povezanost ovog muškarca
Zaplenjeno 4,8 tona kokaina
HronikaBESNIM AUTOM STIGLI NA HORGOŠ A NA ZADNJEM SEDIŠTU VOZILI NEŠTO ČUDNO! Pas ih je odmah razotkrio, usledilo hapšenje (FOTO)
4.jpg
HronikaKRIMI GRUPA IZ SRBIJE I CRNE GORE PALA U VELIKOM HAPŠENJU NA MALTI: Sumnja se da se bave transportom droge, policija u autu zatekla DVOGODIŠNJU DEVOJČICU (FOTO)
policija.jpg