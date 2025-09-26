Hronika
U STANU DRŽAO KOKAIN I VAGICU ZA MERENJE DROGE Uhapšen muškarac (29) iz Zrenjanina
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su I. Š. (1996) iz Zrenjanina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Policija je kod I. Š. pretresom stana i drugih prostorija koje koristi pronašla ukupno oko 68 grama praškaste materije, za koju se sumnja da je kokain i vagicu za precizno merenje.
I. Š. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.
