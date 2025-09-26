Hronika
VELIKA DRAMA U NOVOM SADU: Jake policijske snage opkolile autobus! Prijavljena osoba sa automatskom puškom? (VIDEO)
Velika drama odigrala se večeras u novosadskom naselju detelinara.
Na ugao ulica Hadži Ruvimove i Janka Čmelika dojurile su jake policijske snage i opkolile gradski autobus.
Kako se navodi u objavi na Instagram stranici 192, policija je dobila dojavu da se u autobusu nalazi osoba sa automatskom puškom.
Kako se dodaje, pretresom autobusa, to lice nije pronađeno.
