Velika drama odigrala se večeras u novosadskom naselju detelinara.

Na ugao ulica Hadži Ruvimove i Janka Čmelika dojurile su jake policijske snage i opkolile gradski autobus.

Kako se navodi u objavi na Instagram stranici 192, policija je dobila dojavu da se u autobusu nalazi osoba sa automatskom puškom.

Kako se dodaje, pretresom autobusa, to lice nije pronađeno.

