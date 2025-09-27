Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba poginula, a jedna povređena dogodila se jutros na području Sevojna na putu Užice-Požega.

U udesu su učestvovala tri vozila, "fiat stilo", "audi" i "opel".

Kako saznajemo, poginuo je muškarac star oko 60 godina koji je bio za volanom fiata, a povređen je putnik iz audija, muškarac star oko 20 godina.

Zbog uviđaja koji obavlja saobraćajna policija, trenutno je saobraćaj obustavljen na ovom delu puta.

