PRVA SLIKA SA MESTA TEŠKE NESREĆE KOD UŽICA: Smrskana vozila, jedno sletelo sa puta, muškarac poginuo
Tokom jutanjih sati na magistralnom putu Užice - Sevojno došlo je do teške saobraćajne nesreće kada su se sudarila tri vozila, jedno lice je nastradalo, a jedno povređeno.
- U sudaru su učestvovali fiat, audi i opel. Nasred kolovoza su ostala smrskana vozila, jedno je sletelo sa magistrale. Slika je zastrašujuća, kaže jedan od očevidaca za RINU.
Povređeni muškarac je vozilom Hitne pomoći prevezen u užičku bolnicu.
Tokom trajanja uviđaja saobraćaj na ovoj deonici bio je obustavljen.
(Kurir.rs/RINA)
