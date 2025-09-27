Slušaj vest

Tela bračnog para od 76 i 79 godina pronađena su u njihovoj porodičnoj kući u selu Bogova kod Despotovca, saznaje Kurir. 

Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, dvostruko ubistvo se dogodilo oko četri sata ujutru. 

- Sumnja se da je zločin počinio njihov unuk koji ima 39 godina i koji je nakon jezivog ubistva pobegao. Navodno, on je danima dolazio kod babe i dede, a juče je došao svojim kamionom kod njih kako bi ih posetio - kaže naš dobro obavešten izvor i dodaje:

- Iz za sada nepoznatog razloga dogodilo se dvostruko ubistvo, a osumnjičeni ubica je nakon krvavog pira, navodno, uzeo automobil svog dede i pobegao. Za sada nije poznato ko je pronašao tela supružnika i jezivi zločin prijavio policiji. 

Lekari Hitne pomoći samo su mogli da konstatuju smrt supružnika, a dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Jagodini, koji je i dalje na terenu naložio je da se tela pošalju na obdukciju kako bi se utvrdilo od kojih povreda je nastupila smrt. 

Intezivno se traga za osumnjičenim, a istraga je i dalje u toku. 

Ne propustiteHronikaKURIR SAZNAJE: Tela bračnog para pronađena u kući kod Despotovca! Sumnja se na dvostruko ubistvo
whatsapp-image-20230503-at-1.56.49-pm.jpg
HronikaPOBIO CELU PORODICU PA POKUŠAO DA SPALI TELA! Surovi ubica Goran Džonić likvidirao Đokiće, a sad u zatvoru pao u depresiju - TVRDI DA JE OVO RAZLOG
2763837-djokici-edit.jpg
DruštvoGLEDALI KAKO IM UBIJA MAJKU, PA IH USVOJILI RODITELJI UBICE! Direktorka Centra za socijalni rad otkrila šta se potom desilo s decom - STRAŠNA PRIČA IZ SRBIJE
profimedia0308711413.jpg
Hronika"BIO BI ŽIV SAMO DA JE TE NOĆI POSLUŠAO DEVOJKU" Otac ubijenog advokata Nemanje:"Plaćenik je čekao kod ulaza, moj sin i taj čovek-meta vozili su sličan auto..."
hronika-jagodina-nemanja-stojanovic.jpg