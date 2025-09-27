Slušaj vest

Tela bračnog para od 76 i 79 godina pronađena su u njihovoj porodičnoj kući u selu Bogova kod Despotovca, saznaje Kurir.

Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, dvostruko ubistvo se dogodilo oko četri sata ujutru.

- Sumnja se da je zločin počinio njihov unuk koji ima 39 godina i koji je nakon jezivog ubistva pobegao. Navodno, on je danima dolazio kod babe i dede, a juče je došao svojim kamionom kod njih kako bi ih posetio - kaže naš dobro obavešten izvor i dodaje:

- Iz za sada nepoznatog razloga dogodilo se dvostruko ubistvo, a osumnjičeni ubica je nakon krvavog pira, navodno, uzeo automobil svog dede i pobegao. Za sada nije poznato ko je pronašao tela supružnika i jezivi zločin prijavio policiji.

Lekari Hitne pomoći samo su mogli da konstatuju smrt supružnika, a dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Jagodini, koji je i dalje na terenu naložio je da se tela pošalju na obdukciju kako bi se utvrdilo od kojih povreda je nastupila smrt.