U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros na magistralnom putu Užice- Sevojno, kod baze Niskogradnje, poginula je jedna osoba, a više osoba je povređeno.

Kako saznajemo, poginuo je G. T. (61) iz Požege, koji je upravljao vozilom “fijat stilo” i kretao se iz pravca Požege kada je na njega iz suprotnog smera, na krivini, naletelo vozilo “audi”, kojim je upravljao Ž.M. (22) iz Užica. Na licu mesta je G.T. stradao, dok je Ž.M. sa teškim povredama prevezen u užičku bolnicu.

U vozilu sa Ž.M. bio je još jedan mladić, koji je takođe zbog zadobijenih povreda prevezen u užičku bolnicu.

Kada je došlo do sudara ova dva vozila, jedno se vozilo odbilo i udarilo u “opel” kraljevačkih tablica. Vozač “opela” je takođe povređen, ali još nije poznato da li je zatražio lekarsku pomoć.