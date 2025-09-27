Slušaj vest

Bračni par, Momčilo (79) i Živadinka (76) Radosavljević ubijeni su juče u porodičnoj kući u selu nadomak Despotovca, a za dvostruki zločin osumnjičen je njihov unuk M. M. (39) za kojim policija i dalje traga.

Zet pronašao tela

Ubistvo se, prema najnovijim informacijama, dogodilo juče, a tela supružnika koji su živeli sami na imanju pronašao je njihov zet, saznaje Kurir.

- Bračni par ima dve ćerke, od kojih jedna živi u susednom selu, a druga živi i radi u Italiji. Mlađa ćerka Momčila i Živadinke, odnosno tetka osumnjičenog M. M. pokušavala je da dobije roditelje na telefon. Zvala ih i na fiksi i na mobilni. Uspaničila se, pa je navodno poslala supruga da ode do njih da vidi šta se dešava i zašto se ne javljaju - pričaju za Kurir meštani i dodaju:

- Navodno, čovek nije mogao da uđe u kuću, pa je zvao policiju. Zajedno sa policijom je ušao unutra i tamo su zatekli jeziv prizor. Krvi je bilo na sve strane. Nakon svađe, kako smo čuli, unuk je uzeo nož i izbo babu i dedu, na kraju ih je navodno i zaklao.

Zversko ubistvo

Kako potom dodaju naši sagovornici, videli su osumnjičenog M. M. kako danima dolazi kod babe i dede, kao i da je njegov kamion od juče u dvorištu.

- Ubio ih je zverski! Jadni ti ljudi. Navodno, je nakon zločina uzeo dedin auto i pobegao, ko zna gde je sada. Verujte, to su tako fini ljudi bili, bez ikakve mrlje. Domaćinski ljudi, starog kova, što se kaže. Na put su lepo izveli dve ćerke, ali izgleda da im je na kraju naslednik presudio. Priča se da su imali svađu oko novca za neku stoku koja je trebala da se proda - kažu meštani sela nadomak Despotovca i dodaju:

- Navodno, unuk je uzeo stoku da proda, ali nije dao dedi pare za to. Verovatno su se oko toga posvađali, ali to će istraga utvrditi. Opet ponavljam, jadni ti ljudi. Ubijeni su kao neki kriminalci, a sve su pružili toj deci. Tragedija. Nadamo se da će ovaj bezobranik platiti za sve što im je uradio.