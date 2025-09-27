Slušaj vest

Meštani sela nadomak Despotovca, gde se juče dogodilo dvostruko ubistvo, bračnog para Momčila (79) i Živadinke (76) Radosavljević kažu za Kurir da je krvava tela u kući pronašao njihov zet, saznaje Kurir!

Podsetimo, dvostruko ubistvo dogodilo se juče u porodičnoj kući Radosavljevića, gde su sami živeli u selu Bogava kod Despotovca. Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, bračni par je izboden nasmrt, a njihov osumnjičeni unuk M. M. (39) i dalje se nalazi u bekstu i policija ga intezivno traži.

Kuća u kojoj se desilo dvostruko ubistvo Foto: Printscreen/RTS

Kuća cela krvava

- Jedna od dve ćerke bračnog para, pokušala je da dobije roditelje na telefon, ali u tome nije uspela. Zvala je jadna i na mobilni i na fiksni, ali odgovora nije bilo. Tada je zamolila supruga da ih obuđe, s obzirom da oni žive u susednom selu i da vidi šta se dešava. Kada je došao ispred kuće nije mogao da uđe, pa je pozvao policiju. I on se onda zabrinuo, šta se dešava, video je da im nema kola i da je u dvorištu parkiran samo kamion od M. M. a njega nije video na imanju - pričaju komšije za Kurir i dodaju:

- Policija je sa zetom ušla u kući i zatekli su stravičan prizor! Kuća je bila cela krvava. Bukvalno im se slošilo... Dozivao ih je zet, a onda su videli njihova tela u lokvi krvi. Videlo se da su mrtvi, da im nema spasa.

Zaklao babu i dedu

Kuća u kojoj se desilo ubistvo kod Despotovca Foto: Printscreen/RTS

Prema njihovim rečima, zet je izašao napolje nije mogao da gleda prizor koji je zatekao.

- Kažu da se čovek zaledio! Zamislite, odete da vidite šta vam rade tast i tašta i zateknete ih krvave, zaklane. Komšija koji je bio tamo na uviđaju, ispričao je da je unuk izbo nožem, a onda ih zaklao. Jezivo - priča nam meštanin Bogava koji ima samo lepe reče za ubijeni bračni par Momčila i Živadinku.

- Taj njihov unuk, kome majka radi i živi u Italiji, stanuje u susednom selu i bavi se nekom prodajom ovaca i drugih domaćih životinja. Navodno, deda Momčilo mu je dao ovce da mu proda, ali mu on nije dao pare za to. Uvek su ga navodno, nutkali parama koliko su mogli, a sada kada je deda insistrirao da mu se valjda daju pare, ide zima unuk je odugovlačio. Zato je navodno, i došlo do svađe. Danima je zavlačio dedu da će mu dati pare, a sada su se izgleda posvađali oko toga i na kraju ih je ubio.

Ukrao dedina kola?!

Kako tvrde komšije, M. M. je došao juče u toku dana kod babe i dede kamionom.

- Taj kamion stoji od juče tu. Nismo videli kad je otišao Momčilovim kolima, verovatno je čekao da svi zaspu, pa negde pred zoru da pobegne. Ne može ni da zamislimo u kakvim mukama su umrli ti divni i fini ljudi. Ubio ih je zverski! Jadni ti ljudi. Nadamo se da će ovaj bezobranik platiti za sve što im je uradio.