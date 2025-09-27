Slušaj vest

Brat pripadnika zemunskog klana Ninoslava Konstantinovića, koji se već 20 godina vodi kao nestao, Slađan Konstantinović uhapšen je sinoć zbog narušavanja javnog reda i mira i napada na policiju, saznaje Kurir.

Incident se dogodio sinoć oko 22 sata u jednoj kafani u Skadarliji, u centru Beograda. Navodno, gosti su prijavili da su trojica muškaraca, među kojima je bio i Slađan Konstantinović, glasni i da narušavaju javni red i mir, pa je pozvana policija.