Brat pripadnika zemunskog klana Ninoslava Konstantinovića, koji se već 20 godina vodi kao nestao, Slađan Konstantinović uhapšen je sinoć zbog narušavanja javnog reda i mira i napada na policiju, saznaje Kurir.

Incident se dogodio sinoć oko 22 sata u jednoj kafani u Skadarliji, u centru Beograda. Navodno, gosti su prijavili da su trojica muškaraca, među kojima je bio i Slađan Konstantinović, glasni i da narušavaju javni red i mir, pa je pozvana policija.

- Nakon što je beogradska policija izašla na lice mesta, prilikom legitimacije Slađan Konstantinović odbio je da da ličnu kartu policijskim službenicima. Navodno, vređao ih je i napao. Bio je u vidno alkoholisan stanju, pa je policija morala da reaguje i lišila ga slobode - kaže Kurirov izvor. 

