Slušaj vest

Osumnjičeni M. M. (39) iz okoline Despotovca, koji se tereti za ubistva dede Momčila (79) i babe Živadinke (76) Radosavljević, prema rečima komšija za Kurir, odnedavno se doselio kod njih u porodičnu kuću.

Podsetimo, dvostruko ubistvo dogodilo se juče u porodičnoj kući Radosavljevića u selu Bogava kod Despotovca. Njihova tela u lokvi krvi našao je zet koji je došao da ih obiđe i koji je bio zabrinut zbog toga što se deda i baba nisu javljali na telefon. U pratnji policije ušao je u porodičnu kuću i zatekao jeziv prizor.

"Voleo da popije"

- Osumnjičenog M. M. znamo na "zdravo, zdravo" i nismo imali prilike mnogo da pričamo s njim. Nije oženjen i nema decu, a živeo je u susednom selu Duboka sa ocem, jer mu majka, inače ćerka ubijenih, živi i radi u Italiji. Neko od komšija je naveo da je i otac M. M. pre nekoliko godina otišao u Italiju i da je on ostao sam u kući u Dubokoj - kaže komšija i dodaje:

1/5 Vidi galeriju Kuća u kojoj su pronađena dva tela Foto: Printscreen/RTS

- Verovatno je došao kako bi ga baba i deda hranili. Priča se da je voleo da popije, ko će ga znati šta je od toga istina. Žao mi je mnogo tih ljudi. Momčilo i Živadinka su lepo živeli i zarađivali. Bili su gazde, bavili su se poljoprivredom i sve što su stekli bilo je sa njihovih deset prstiju. Davali su novac M. M. želeli su uvek da mu pomognu, a sad su se valjda posvađali zbog toga i on ih je na kraju ubio.

U krugu se nalazi kamion osumnjičenog M. M. Foto: Printscreen/RTS

Detaljnije o tome šta su komšije iz sela kod Despotovca rekle za Kurir možete pročitati OVDE.