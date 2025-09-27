Slušaj vest

Vozač "audija" Ž. M. (23) koji je jutros izazvao stravičnu saobraćajnu nesreću kod Užica kada je, kako se sumnja, u krivini prešao u suprotnu traku i direktno se zakucao u "fijat stilo" u kom je jedan osoba poginula, uhapšen je, saznaje Kurir.

- Osumnjičeni Ž. M. koji je u udesu zadobio povrede nakon ukazane lekarske pomoći je lišen slobode i to zbog teškog dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći - navodi naš sagovornik i dodaje da je osumnjičenom određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će biti saslušan u tužilaštvu.

Tri osobe povređene

Teška nesreća dogodila se jutros na magistralnom putu Užice - Sevojno, kod baze Niskogradnja, kad su se sudarila dva automobila. Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, Ž. M. je, navodno, u oštroj krivini prešao u suprotnu kolovoznu traku i sudario se sa "fijatom" kojim je upravljao G. T. (61) iz Požege. Od siline udarca G. T. je podlegao povredama na licu mesta.

- Vozač "fijat stila" je nastradao od zadobijenih povreda, dok je nekoliko osoba teže i lakše povređeno. Povrede je u udesu zadobio i sam osumnjičeni Ž. M., kao i njegov suvozač koji je sanitetom Hitne pomoći prevezen u užičku bolnicu. Inače, kada su se sudarili "audi" i "fijat stilo", od udarca su odbačeni na "opel" kraljevačkih registarskih oznaka, a tom prilikom je provređen i vozač tog automobila - navodi naš izvor.

Uviđaj je trajao nekoliko sati, pa je saobraćaj na toj deonici magistralnog puta bio u prekidu. Dežurni tužilac naložio je da se telo pošalje na obdukciju, kao i da se vozila koja se učestvovala u saobraćajnoj nesreći upute na vanredni tehnički pregled.