Osumnjičenom D. Ć. (47) određeno je zadržavanje zbog sumnje da je prevario državljanina Japana S. O. (54) kojem se lažno predstavio, a njegova meta je bio i S. K. (67) kojeg je "lažni policajac" kaznio sa okok 350 evra zbog prelaska ulice na crveno na semaforu. Takođe, osumnjičeni D. Ć. je kod sebe imao i nedozvoljene supstance, saopšteno je iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Prevario Japanca

- Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Novi Beograd su doneli rešenje o zadržavanju D.Ć. (47) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio tri krivična dela i to:

- krivično delo lažno predstavljanje na taj način što se dana 25. 09. 2025. godine državljaninu Japana oštećenom S. O. (54) lažno predstavio kao službeno lice - policijski službenik i rekao mu da mora da mu naplati kaznu u iznosu od 100 dolara, jer oštećeni nema pasoš kod sebe;

Uzeo oko 350 evra

- krivično delo prevara na taj način što je dana 23. 09. 2025. godine oštećenog S.K. (67) doveo u zabludu da je policijski službenik i da mora da mu naplatio kaznu zbog prelaska ulice na crveno svetlo, kada mu je oštećeni dao 10.000 dinara i 45 evra koje je imao kod sebe, nakon čega je osumnjičeni nastavio da održava oštećenog u zabludi i otišao sa njim do bankomata na kojem je oštećeni podigao još novca u iznosu od 25.000 dinara koje je takođe dao osumnjičenom;

- krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga na taj način što je dana 25. 09. 2025. godine neovlašćeno držao za sopstvenu upotrebu opojnu drogu amfetamin u količini od 0,42 grama, koju su policijski službenici pronašli kod okrivljenog i oduzeli uz potvrdu o privremeno oduzetim predmetima.

Iznoseći svoju odbranu pred javnim tužiocem okrivljeni je negirao izvršenje krivičnih dela koja mu se stavljaju na teret.