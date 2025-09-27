Slušaj vest

D. J. (45), radnik JKP "Čistoća" iz Novog Sada, preminuo je sinoć u Kliničkom centru Vojvodina nakon što je, kako se sumnja, na njega pala korpa od vozila za skupljanja otpada.

Kako Kurir saznaje, nesrećan slučaj se dogodio juče ujutru u radionici preduzeća koje se nalazi na Sentandrejskom putu u Novom Sadu. Navodno, na D. J. je tokom redovnog čišćenja i zamene pao deo kamiona i tom prilikom je zadobio teške povrede.

- Sa njim je, navodno, bilo nekoliko kolega koje su pokušale da mu pomognu. Međutim taj deo kamiona, takozvana korpa, preteška je i nisu uspeli da mu pomognu... Zvali su odmah Hitnu pomoć, došla je i policija - navodi naš sagovornik i dodaje:

- Radnik je sanitetom Hitne pomoći prevezen u novosadski Klinički centar i lekari su se ceo dan borili za njegov život. Međutim, i pored svih napora lekara nisu uspeli. Preminuo je i telo je poslato na obdukciju.