Slušaj vest

Filip Ivanović (34) koji je od decembra prošle godine u bekstvu nakon što je pobegao iz kućnog pritvora gde je bio zbog pomaganja u ubistvu Bojana Mirkovića, rođeni je brat "škaljarca" Andrije Ivanovića (36) koje je u sredu brutalno likvidiran na Cetinju, saznaje Kurir!

Filip Ivanović pobegao je iz kućnog pritvora 4. decembra 2024. godine samo dan nakon suđenja za ubistvo Bojana Mirkovića u kome je, prema navodima optužnice, učestvovao. Inače, Mirković je likvidiran sa osam hitaca u sačekuši 12. novembra 2020. u garaži u naselju Belvil na Novom Beogradu, gde je neko vreme živeo. Detaljnije o Filipu Ivanoviću i njegovom bekstvu možete pročitati OVDE.

Cetinjanin Filip Ivanović na poternici Foto: Uprava policije Crne Gore

Suvišne su reči, moj gorski vuče

U crnogorskim novinama osvanulo je na desetine čitulja za ubijenog Andriju Ivanovića i Mila Beladu (43) koji su u sredu 23. septembra namamljeni, a potom svirepo ubijeni na makadamskom putu između Cetinje i Budve, a među njima i oproštaj odbeglog Filipa Ivanovića od starijeg brata Andrije.

- Brate, Ašo, bezgrešna i plemenita dušo... Suvišne su reči, gorski vuče moj... Neka ti anđeli obasjaju nebeske staze da i njima koračaš ponosno i hrabro, kao po zemlji. Putuj mi spokojno, najbolji moj... Volim te beskrajno, tvoj brat Filip - piše u čitulji koja je osvanula u crnogorskim novinama, a zatim se i drugi brat oprostio od njega rečima: "Najbolji moj Ašo, bratska rano ljuta... Moja dobroto i hrabrosti. Još jednom za kraj neka zapeva tišina. Putuj mi sa anđelima, voli te tvoj".

1/3 Vidi galeriju Filip Ivanović iz bekstva poslao čitulje za brata Andriju Foto: Printscreen/Pobjeda

Odbegli Filip Ivanović oprostio se od brata Andrije i na porodičnoj čitulji.

- Otišao si prerano i ostavio prazninu koju ništa ne može popuniti. Tvoja dobrota i osmeh će ostati zauvek s nama. Ne znamo kako ćemo živeti bez radosti koju si unosio u naše živote. Iz srca nam te niko ne može uzeti. Tvoja neutešna porodica - piše u zajedničkoj čitulji.

Inače, Filip i njegov brat oprostili su se i od Mila Belade koji je ubijen s njihovim bratom Andrijom u kolima i to rečima: "Poslednji pozdrav drugu Milu. Mika, počivaj u miru i neka te anđeli čuvaju!"

Tokom dana je osvanulo skoro 50 čitulja za ubijene "škaljarce" za čijim ubicama crnogorska policija i dalje traga. I danas su crnogorske novine preplavljene oproštajima od ubijenih Cetinjanina, među kojima se opet mogu videti poslednji pozdravi od njihovih saboraca, bezbednosno interesantnih osoba i pripadnika kotorskog klana.

1/4 Vidi galeriju Škaljarci se i danas opraštaju od saboraca koji su ubijeni na Cetinju Foto: Printscreen/Pobjeda

"Šta čine ljudski lešinari"

"U tom času ka da munja sinu, prolomi se plotun kroz planinu, pa na krsta lete kao Turci nađoše ga s nagantom u ruci, Gorskog Vuka hajdučke planine. Junački je morao da pogine. Što činite ljudski lešinari! Bratino moja", "Srcem si bio, srce si i ostavio. Neka ti je večna slava, brate. Vladan Radoman" - koji je potom dao čitulju i za ubijenog Andriju: "S velikom tugom i bolom izjavljujem saučešće porodici Ivanović. Nedužan si poginuo zbog tuđeg nečoveštva. Počivaj u miru".

"Brate naš, Andrija ogrešiše se grešnici, nevinu dušu ti uzeše, a rane večne ostaviše u našim srcima, da večno bole i nikad ne prođu. Boban Sjekoloća sa porodicom" - glasi čitulja za Andriju Ivanovića, dok za Mila Beladu glasi: "Poslednji pozdrav Milu, čast je bila imati druga i brata kao tebe, čuvaćemo te od zaborava."

Uviđaj trajao satima nakon likvidacije na Cetinju Foto: Printscreen Rtcg