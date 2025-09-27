IMAO JE NERAČIŠĆENE RAČUNE SA DEDOM? Detalji ubistva kod Despotovca: Bračni par u lokvi krvi, unuk glavni osumljičeni
Reporteri Kurira su uvek najbrži i najtačniji, a posebno novinarka i urednica Slađana Nedeljković koja je ovog trenutka u Despotovcu gde se dogodilo dvostruko ubistvo.
Ona je za emisiju "Puls Srbije" iznela detalje ovog gnusnog čina.
- Upravo sam na putu ka tom selu, a sve nas iznenađuje, a i same rođake ubijenih, jeste da se izvesno vreme roditelji nisu javljali na telefon, a kada je jedan od njih otišao do kuće i pokucao na vrata, a potom pozvao policiju kako bi ista obili, imali su šta da vide - započela je Nedeljković, pa nastavila:
Neračišćeni računi
- Videli su tela u lokvi krvi, a u toj kući zadnji put prema rečima komšija bio je i unuk koji ima 39 godina i on je glavni osumnjičeni za ubistvo bračnog para. Nezvanično smo saznali da su deda i unuk imali neračišćene račune oko prodaje stoke i da je mogući motiv bio novac.
Nedeljković se osvrnula na reči meštana:
- Oni su rekli da je bio parkiran kamion osumnjičenog, ali ništa nije slutilo da će se krvavi pir dogoditi u noći između petka i subote. Sa terena smo saznali da je policija ispred kuće, a mi smo se uputili na lice mesta i obećavamo najnovije informacije. Poznato je da je glavni osumnjičeni u bekstvu. Moram da napomenem da je u toku dolazak tužioca i ovaj proces će voditi VJT u Jagodini.
