OVO JE BRAČNI PAR KOJI JE UNUK SVIREPO UBIO KOD DESPOTOVCA Kurir na licu mesta, evo šta se trenutno događa: Među meštanima vlada strah, ubica i dalje u bekstvu
Meštani sela Bogava kod Despotovca i dalje su u šoku nakon jučerašnjegdvostrukog ubistva bračnog para Momčila (79) i Živadinke (76) Radosavljević. Tragedija je duboko potresla lokalnu zajednicu, a među stanovnicima vlada strah.
Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, bračni par je izboden nasmrt, a njihov osumnjičeni unuk M. M. (39) i dalje se nalazi u bekstu i policija ga intezivno traži.
- Jedna od dve ćerke bračnog para, pokušala je da dobije roditelje na telefon, ali u tome nije uspela. Zvala je jadna i na mobilni i na fiksni, ali odgovora nije bilo. Tada je zamolila supruga da ih obuđe, s obzirom da oni žive u susednom selu i da vidi šta se dešava. Kada je došao ispred kuće nije mogao da uđe, pa je pozvao policiju. I on se onda zabrinuo, šta se dešava, video je da im nema kola i da je u dvorištu parkiran samo kamion od M. M. a njega nije video na imanju - pričaju komšije za Kurir i dodaju:
- Policija je sa zetom ušla u kući i zatekli su stravičan prizor! Kuća je bila cela krvava. Bukvalno im se slošilo... Dozivao ih je zet, a onda su videli njihova tela u lokvi krvi. Videlo se da su mrtvi, da im nema spasa.
Branka Đorđević iz sela Bogave za Kurir je otkrila nove detalje o bračnom paru koji je ubijen.
“Čula sam stravičnu vest od supruga kad je išao u prodavnicu rekao mu je komšija. Katastrofa, jedeš i piješ sa njim i ne znaš šta ti misli. Krajnje vreme je došlo i u ovo naše selo”.
Kako kaže meštanka ovog sela, ubijeni bračni par je bio poznat po srdačnosti i lepom odnosu sa komšijama. Bavili su se stočarstvom i poljoprivrednom i niko nije ni slutio da će se ovako nešto dogoditi, objašnjava Branka.
“Unuk je uzeo ovce od svog dete, prodao ih je ali nije mu dao novac. Ipak, do juče su bili u dobrim odnosima i često je kamionom posećivao roditelje svoje majke, koje je prethodne noći ubio. Kažu mi da je u poslednje vreme bio čudan, a neki sumnjaju i da je počeo da koristi drogu, pa moguće i da je zločin izvršio zbog dejstva iste”, kaže ona.