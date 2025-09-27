Slušaj vest

Meštani sela Bogava kod Despotovca i dalje su u šoku nakon jučerašnjegdvostrukog ubistva bračnog para Momčila (79) i Živadinke (76) Radosavljević. Tragedija je duboko potresla lokalnu zajednicu, a među stanovnicima vlada strah.

Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, bračni par je izboden nasmrt, a njihov osumnjičeni unuk M. M. (39) i dalje se nalazi u bekstu i policija ga intezivno traži.

- Jedna od dve ćerke bračnog para, pokušala je da dobije roditelje na telefon, ali u tome nije uspela. Zvala je jadna i na mobilni i na fiksni, ali odgovora nije bilo. Tada je zamolila supruga da ih obuđe, s obzirom da oni žive u susednom selu i da vidi šta se dešava. Kada je došao ispred kuće nije mogao da uđe, pa je pozvao policiju. I on se onda zabrinuo, šta se dešava, video je da im nema kola i da je u dvorištu parkiran samo kamion od M. M. a njega nije video na imanju - pričaju komšije za Kurir i dodaju:

- Policija je sa zetom ušla u kući i zatekli su stravičan prizor! Kuća je bila cela krvava. Bukvalno im se slošilo... Dozivao ih je zet, a onda su videli njihova tela u lokvi krvi. Videlo se da su mrtvi, da im nema spasa.

Branka Đorđević iz sela Bogave za Kurir je otkrila nove detalje o bračnom paru koji je ubijen.

“Čula sam stravičnu vest od supruga kad je išao u prodavnicu rekao mu je komšija. Katastrofa, jedeš i piješ sa njim i ne znaš šta ti misli. Krajnje vreme je došlo i u ovo naše selo”.

Kako kaže meštanka ovog sela, ubijeni bračni par je bio poznat po srdačnosti i lepom odnosu sa komšijama. Bavili su se stočarstvom i poljoprivrednom i niko nije ni slutio da će se ovako nešto dogoditi, objašnjava Branka.

