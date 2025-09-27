Slušaj vest

Radnik novosadskog preduzeća JKP "Čistoća" Dalibor Jaćimović (45) poginuo je dok je radio u radionici kada je na njega navodno pao deo kamiona koji je servisirao.

Nesreća se, podsetimo, desila u petak ujutru, a od zadobijenih povreda radnik Jaćimović je preminuo jutros u novosadskom Kliničkom centru Vojvodina.

Povodom tragedije saopštenjem se oglasilo i novosadsko preduzeće.

- Radnik JKP "Čistoća" preminuo usled povreda zadobijenih na bravarsko-varilačkim poslovima u radionici preduzeća, dana 26. 9. 2025, oko 8.30 časova i to prilikom obavljanja redovnih aktivnosti u bravarskoj radionici preduzeća JKP "Čistoća". Teško je povređen naš radnik, sertifikovani bravar-varilac Dalibor Jaćimović (45), koji je od težine zadobijenih povreda jutros preminuo u Kliničkom centru Vojvodine. Povreda je nastala u trenutku kada je zaposleni Dalibor Jaćimović zavarivao deo na kamionu za odnošenje smeća. U toku obavljanja radnog zadatka, zadnja vrata kamiona su se iz, nepoznatih razloga otkačila i priklještila Jaćimovića, dok je izvodio bravarsko-varilačke radove. Odmah je pozvan Zavod za hitnu medicinsku pomoć, koji je ambulantnim vozilom povređenog Jaćimovića prebacio u Klinički centar, gde su mu dijagnostikovane teške povrede grudi i ramena.

Uprkos činjenici da je hitno operisan i da mu je pružena najbolja medicinska nega, Jaćimović je od zadobijenih povreda preminuo.

Bravarsko-varilački radovi na vratima kamiona smećara izvođeni su u skladu sa propisanim procedurama.

Kamion je prilikom izvođenja radova bio ugašen, a vrata osigurana osiguračima. Takođe, kamion, na kom su izvođeni radovi, u martu ove godine je prošao neophodne tehničke preglede i dobio seritfikat o ispravnosti. U skladu sa zakonskim procedurama, JKP "Čistoća" je odmah nakon nesrećnog slučaja izvestila inspekciju rada i policiju, koja je odmah izašla na lice mesta i obavila uviđaj.

Sva vozila u JKP "Čistoća" prolaze redovne tehničke preglede, i prilikom obavljanja svih radnih aktivnosti sprovode se predviđene mere bezbednosti na radu. JKP "Čistoća" je od prvog trenutka u komunikaciji sa porodicom stradalog radnika, kojoj i ovim putem upućuje izraze najdubljeg saučešća. Novi Sad, 27. septembar 2025. godine - piše u saopštenju novosadskog preduzeća.