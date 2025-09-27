Slušaj vest

Helikopterska jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije prvi put učestvuje na prestižnom Malta International Airshow 2025!

- Naš Airbus H145M, sa posadom koju predvodi kapetan Miloš Milutinović, sleteo je na ostrvo kao predstavnik Srbije u statičkom prikazu najelitnijih vazduhoplovnih snaga sveta, rame uz rame sa RAF "Red Arrows", nemačkim "Eurofighterima" i španskim "Harrierima". Ponosno nosimo boje Srbije na jednom od najvećih evropskih vazduhoplovnih događaja - navodi se na Instagram nalogu MUP Srbije.

Kapetan Miloš Milutinović je rekao da je posadi našeg Airbusa H145M drago što su deo ovog šoua.

- Let je trajao šest sati, a imali smo tri tehnička zaustavljanja. Dosad smo prešli oko 800 nautičkih milja. Predstavljamo helikopter Airbus H145M. U pitanju je multifunkcionalni helikopter koji koristimo u policiji kada radimo sa Jedinicom za specijalne operacije, imamo spasilačku dizalicu i remen za spasavanje. Koristimo ga za vatrogasne operacije, a takođe da damo podršku ranim jedinicama policije koje su na zemlji - rekao je kapetan Milutinović.

On je objasnio da se na donjem delu helikoptera nalazi kuka, tako da helikopter može da ponese oko 1.000 litara vode, koliko se obično nosi iz jednog puta tokom gašenja požara.