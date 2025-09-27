Slušaj vest

Milena Jovičić iz Bogatića nastradala je tokom vikenda u teškoj saobraćajnoj nesreći kada je na nju automobilom naleteo pijani vozač, dok je šetala sa detetom. Njen suprug Nemanja Tovilović neutešan je od bola i tuga. On govori o neizmernoj ljubavi koju je Milena pružala svojoj porodici, uprkos brojnim lošim stvarima koje su joj se dogodile u životu.

Milena Jovičić stradala je, dok je njen mlađi sin Pavle (3) povređen kada je na njih automobilom naleteo vozač dok su šetali u Ulici dr Mladena Miloševića u Bogatiću. Kako su ranije preneli mediji, vozač nije pokušao da ukaže prvu pomoć i pobegao je sa lica mesta. Dečak je odmah transportovan za Beograd, nalazi se van životne opasnosti, ali je zadobio kontuziju pluća i nagnječenje jetre.

Nemanja Tovilović, suprug nastradale Milene, smogao je snage da priča, uprkos velikom bolu koju je doživeo. Ističe da je njenog sin Pavle sada dobro i navodi da su ljudi u Insitutu za majku i dete uložili sve moguće napore da njegovo stanje bude dobro.

„Bogu hvala, Pavle je dobro. Zaista svaka čast svima na Institutu za majku i dete, mene su primili odmah u ponedeljak, nakon što sam stigao iz Nemačke. Moja majka je ostala sa njim u bolnici. Moram da imam snage sada zbog sinova. Petar, stariji, on je Milenin sin iz prvog braka. Nisam mu biološki otac, ali je živeo sa nama sve vreme. Gledao sam ga kao svoje dete. Kada pričam o Mileni, ogromna knedla mi se stvori u grlu, da ne mogu da progovorim“, priča Nemanja.

Foto: Facebook

Nemanja ističe da je Milena bila majka i supruga za poželeti, uprkos tome što je u svom životu puno propatila.

„Milena je od najranijeg detinjstva živela jako teško. Njeni roditelji su se razveli dok je bila dete. Starateljstvo je pripalo njenoj majci, a otac ju je kidnapovao kada je imala oko dve godine. Nisu mogli da je pronađu do njene pete godine. Tada je vraćena majci i živela je sa njom i ujakom. Oni su je othranili. Imala je brak pre našeg, ali je mnogo propatila u tom odnosu. Vratila se sa Petrom, sinom, kod majke i ujaka. Ubrzo nakon toga, njena majka Milica je preminula. To je bio veliki šok za nju“, priča neutešni suprug.

Kako ističe, tragedije su se nizale, a nedugo posle majke, Mileni je umro i ujak, majčin brat, od tuge za rođenom sestrom.

„Ostala je sama sa Petrom. Ostatak rodbine iz inostranstva joj je pomagao jedan period, ali vremenom se i to smanjilo. Milena je počela da radi dva posla da bi imala za dete i za sebe. Radila je u poljoprivredi na dnevnice — brala je maline, kupine, duvan, sve. Dok je ona radila, komšije i rodbina su joj pomagali oko Petra, da ga pričuvaju dok je na poslu. Kada bi došla sa posla, malo bi se odmorila i odlazila u hladnjaču u Irig da radi. Samo da bi obezbedila svom Petru normalan život“, kaže naš sagovornik.

Foto: Facebook

Kroz suze, neutešni suprug, kaže da nije pravedno što se Milenin život ovako završio.

„Nije trebalo ovako. Imala je najbolju drugaricu i druga, skoro su je pitali kako sada živi, jer ima dete od dve godine i pubertetliju, rekla je: „Živim super sada i tek sam počela da živim.“ Na sebi je istetovirala „Tek ću uživati“. Uživala je u tome što gleda našeg mlađeg sina Pavla kako odrasta. Zbog posla, obaveza i teškog života, maltene nije zapamtila detinjstvo svog starijeg sina Petra i njegovo odrastanje. Tada je ostala sama i morala je da se bori za njega. Rekla mi je da sada uživa u odrastanju Pavla“, kaže Milenin suprug.

Naš sagovornik ističe da je svoju suprugu zvao „ljubičice moja“ i da je njihova ljubav bila bezgranična.

„Zbog svega što joj se u životu desilo imala je samo jednu molbu za mene - da je ništa ne spreči da zapamti odrastanje Pavla, da nema takvih problema. Željna je deteta bila. Ja sam joj rekao da ne brine, a sada se ovo desilo. U trenutku nesreće bio sam u Nemačkoj sa bratom. Njegova drugarica je pozvala, nije rekla ko je, već samo: „Nešto se desilo, saobraćajka, žena i dete.“ Tako smo saznali“, završio je Nemanja Tovilović, jer nije imao snage više da priča.

Podsetimo, Milena je poginula u nedelju kada je na nju i njenog trogodišnjeg sina naleteo vozač automobila.

Vozač N. D. (32) najpre je pobegao sa mesta nesreće, ali je ubrzo uhapšen. Prema nezvaničnim informacijama, on je imao 1.43 promila alkohola u krvi.