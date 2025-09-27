Tokom popodnevnih sati u strogom centru Novog Pazara, u ulici Stefana Nemanje došlo je do saobraćajne nezgode kada su se sudarili putnički automobil i motociklista.

- Od siline udara motociklista je pao na zemlju. Kako se radi o centru grada, veliki broj ljudi se odmah skupio kako bi pomogao

povređenom motociklisti koji je bio u svesnom stanju. Potom je došla i Hitna pomoć koja ga je zbrinula - kaže za RINU jedan od

očevidaca.