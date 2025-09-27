Hronika
LEKARI SE BORE ZA ŽIVOT BRUTALNO PREBIJENOM ČOVEKU U GROCKOJ Muškarac ga šutirao po glavi i stomaku, pukla mu slezina
Policija u beogradskoj opštini Grocka uhapsila je večeras oko 18 sati M. C. (30), zbog krivičnog dela nanošenje teških telesnih povreda i po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva odredila mu pritvor do 48 sati.
M. C. se sumnjiči da je A. T. (40), koji je bio pod dejstvom alkohola, šutirao nogama po glavi i stomaku.
Lekari Urgentnog centra se bore za život povređenog, njemu je pukla slezina od batina i život mu je ugrožen.
