Policija u beogradskoj opštini Grocka uhapsila je večeras oko 18 sati M. C. (30), zbog krivičnog dela nanošenje teških telesnih povreda i po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva odredila mu pritvor do 48 sati.

M. C. se sumnjiči da je A. T. (40), koji je bio pod dejstvom alkohola, šutirao nogama po glavi i stomaku.

Lekari Urgentnog centra se bore za život povređenog, njemu je pukla slezina od batina i život mu je ugrožen.

