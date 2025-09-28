Osamnaestogodišnji mladić zadobio je noćas teške povrede hladnim oružjem kod Kule Nebojša u Beogradu.
MLADIĆ IZBODEN NOŽEM KOD KULE NEBOJŠA: Drama na splavu u centru Beograda, prebačen na odeljenje reanimacije
Incident se dogodio na splavu noćas u 1.49.
Osamnaestogodišnji mladić zadobio je teške povrede nožem i prevezen je u Urgentni centar, rekla je za RTS doktorka Milena Popović iz Hitne pomoći.
Prebačen je na odeljenje reanimacije
Tokom noći u Beogradu su se dogodile tri saobraćajne nezgode, u kojima su tri osobe lakše povređene.
Hitna pomoć imala je tokom noći 116 intervencija, od kojih je 321 bila na javnom mestu.
Kurir.rs/RTS/Telegraf
