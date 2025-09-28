Slušaj vest

Incident se dogodio na splavu noćas u 1.49.

Osamnaestogodišnji mladić zadobio je teške povrede nožem i prevezen je u Urgentni centar, rekla je za RTS doktorka Milena Popović iz Hitne pomoći.

Prebačen je na odeljenje reanimacije

Tokom noći u Beogradu su se dogodile tri saobraćajne nezgode, u kojima su tri osobe lakše povređene.

Hitna pomoć imala je tokom noći 116 intervencija, od kojih je 321 bila na javnom mestu.

Kurir.rs/RTS/Telegraf

Ne propustiteHronikaOBRAČUN KOD PALATE ALBANIJA, IZBODENA TROJICA: Sevale i pesnice i noževi, u centru Beograda tukli se sredovečni muškarci, stari znanci policije
nemanja-nikolic-2.jpg
HronikaSAV KRVAV U GAĆAMA IZAŠAO NA ULICU DA DOZOVE POMOĆ: Detalji ubadanja nožem u stanu u centru Beograda, komšije ispričale sve
whatsapp-image-20201211-at-11.07.40-am-1.jpg
HronikaUHAPŠEN NAPADAČ KOJI JE IZBO PRODAVCA S PIJACE NA MEDAKU: Muškarac izboden na okretnici 18 hitno operisan, evo u kakvom je sada stanju
screenshot-20230903-104112.jpg
HronikaUMRO JEDAN OD MLADIĆA IZBODENIH NOŽEM NA VRAČARU: Podlegao povredama u Urgentnom, napala ih dvojica ispred kladionice u Kursulinoj
nemanja-nikolic-2.jpg
HronikaČOVEK IZBODEN U STANU U CENTRU BEOGRADA: Napadač ušao, zatekao ga sa devojkom, ubo u stomak i grudi, pa se dao u beg! Krvav nož bacio u zgradi
IMG-20241121-WA0008.jpg