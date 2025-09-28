Slušaj vest

Motociklista (23) nastradao je sinoć u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Lebana, kada se direktno sudario sa automobilom marke "fijat", saznaje Kurir.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila oko ponoći. Sumnja se da je do udesa došlo najverovatnije zbog neprilagođene brzine i da je bajker prešao na suprotnu stranu kolovoza i direktno se sudario sa "fijatom".