Motociklista (23) nastradao je sinoć u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Lebana, kada se direktno sudario sa automobilom marke "fijat", saznaje Kurir.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila oko ponoći. Sumnja se da je do udesa došlo najverovatnije zbog neprilagođene brzine i da je bajker prešao na suprotnu stranu kolovoza i direktno se sudario sa "fijatom". 

Nakon što je obavljen uviđaj, dežurni tužilac naložio je da se telo pošalje na obdukciju koja će utvrditi od kojih povreda je nastupila smrt mladog bajkera. Istraga povodom nesreće je i dalje u toku. 

