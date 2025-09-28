Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Grocka, uhapsili su M. C. (30) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda.

On se sumnjiči da je tokom noći, 27. septembra, u Leštanima, opština Grocka, zadao više udaraca nogom četrdesetčetvorogodišnjem muškarcu u predelu stomaka.

Povređeni muškarac je zbrinut u Urgentnom centru, gde su mu konstatovane teške telesne povrede opasne po život, nakon čega je preminuo.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

