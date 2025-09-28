Slušaj vest

Osumnjičeni Miloš M. (39) koji se sumnjiči da je u petak ubio dedu Momčila (79) i babu Živadinku (76) Radosavljević u okolini Despotovca, uhapšen je jutros u Smederevskoj Palanci, saznaje Kurir.

- Zasad nisu poznati detalji hapšenja, kao ni gde se krio osumnjičeni za dvostruko ubistvo, ali policijski službenici će ga sada predati nadležnima u Jagodinu s obzirom da je na njihovoj teritoriji 26. septembra počinio krivično delo - navodi Kurirov izvor.

Tela Momčila i Živadinke Radosavljević juče ujutro je u porodičnoj kući u selu Bogava kod Despotovca našao njihov zet koji je s policijom ušao u kuću zato što se dvoje staraca nisu javljali na telefon. Zatekli su jeziv prizor - dva tela u lokvi krvi, a istragom je utvrđeno da je bračni par izboden nožem, a zatim navodno, zaklan.

Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je osumnjičeni Miloš M. nakon svađe počinio krvavi pir u petak, a zatim ukrao automobil dede Momčila i pobegao, a kamion kojim je kobnog dana došao kod Momčila i Živadinke ostao je parkiran ispred kuće Radosavljevića. Prema rečima komšija, Miloš je odnedavno živeo sa babom i dedom i imao je problema sa alkoholom.

- Proverava se da li je motiv ubistva svađa oko novca, odnosno novca oko prodaje stoke. Navodno, ubijeni Momčilo je dao neke ovce unuku Milošu da proda, a zatim je od njega tražio novac. Verovatno je oko toga izbila svađa, ali to će istraga utvrditi - rekli su juče za Kurir meštani sela kod Despotovca.