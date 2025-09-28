KURIR SAZNAJE! UNUK MONSTRUM UHAPŠEN DOK JE DORUČKOVAO NA VAŠARU: Policiji priznao zašto je preklao babu i dedu u Despotovcu
Miloš M. (39), koji se sumnjiči da je u petak ubio dedu Momčila (79) i babu Živadinku (76) Radosavljević u okolini Despotovca, uhapšen je jutros u blizini Smederevske Palanke, saznaje Kurir.
Kako saznajemo, posle jezivog zločina otišao je na vašar u Smederevsku Palanku.
- Uhapšen dok je doručkovao, a pronađen i automobil kojim je pobegao. Nije pružao otpor tokom hapšenja. Navodno je izjavio da babu i dedu nije ubio zbog para, odnosno iz koristoljublja, već zbog narušenih porodičnih odnosa.
Podsetimo, tela Momčila i Živadinke Radosavljević juče ujutro je u porodičnoj kući u selu Bogava kod Despotovca našao njihov zet koji je s policijom ušao u kuću zato što se dvoje staraca nisu javljali na telefon. Zatekli su jeziv prizor - dva tela u lokvi krvi, a istragom je utvrđeno da je bračni par izboden nožem, a zatim navodno, zaklan.
Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je njihov unuk Miloš M. nakon svađe počinio krvavi pir u petak, a zatim ukrao automobil dede Momčila i pobegao, a kamion kojim je kobnog dana došao kod njih ostao je parkiran ispred kuće Radosavljevića. Prema rečima komšija, Miloš je odnedavno živeo sa babom i dedom i imao je problema sa alkoholom.
Kako su komšije ispričale za Kurir, sa osumnjičenim unukom nisu mnogo razgovarali pa tako ga nisu ni bolje upoznali.
- Nije oženjen i nema decu, a živeo je u susednom selu Duboka sa ocem, jer mu majka, inače ćerka ubijenih, živi i radi u Italiji. Neko od komšija je naveo da je i otac M. M. pre nekoliko godina otišao u Italiju i da je on ostao sam u kući u Dubokoj - kaže komšija i dodaje:
- Verovatno je došao kako bi ga baba i deda hranili. Priča se da je voleo da popije, ko će ga znati šta je od toga istina. Žao mi je mnogo tih ljudi. Momčilo i Živadinka su lepo živeli i zarađivali. Bili su gazde, bavili su se poljoprivredom i sve što su stekli bilo je sa njihovih deset prstiju. Davali su novac M. M. želeli su uvek da mu pomognu, a sad su se valjda posvađali zbog toga i on ih je na kraju ubio.