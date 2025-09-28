Slušaj vest

Miloš M. (39), koji se sumnjiči da je u petak ubio dedu Momčila (79) i babu Živadinku (76) Radosavljević u okolini Despotovca, uhapšen je jutros u blizini Smederevske Palanke, saznaje Kurir.

Kako saznajemo, posle jezivog zločina otišao je na vašar u Smederevsku Palanku.

- Uhapšen dok je doručkovao, a pronađen i automobil kojim je pobegao. Nije pružao otpor tokom hapšenja. Navodno je izjavio da babu i dedu nije ubio zbog para, odnosno iz koristoljublja, već zbog narušenih porodičnih odnosa.

1/5 Vidi galeriju Kuća u kojoj su pronađena dva tela Foto: Printscreen/RTS

Podsetimo, tela Momčila i Živadinke Radosavljević juče ujutro je u porodičnoj kući u selu Bogava kod Despotovca našao njihov zet koji je s policijom ušao u kuću zato što se dvoje staraca nisu javljali na telefon. Zatekli su jeziv prizor - dva tela u lokvi krvi, a istragom je utvrđeno da je bračni par izboden nožem, a zatim navodno, zaklan.

Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je njihov unuk Miloš M. nakon svađe počinio krvavi pir u petak, a zatim ukrao automobil dede Momčila i pobegao, a kamion kojim je kobnog dana došao kod njih ostao je parkiran ispred kuće Radosavljevića. Prema rečima komšija, Miloš je odnedavno živeo sa babom i dedom i imao je problema sa alkoholom.

Foto: Printscreen/RTS

Kako su komšije ispričale za Kurir, sa osumnjičenim unukom nisu mnogo razgovarali pa tako ga nisu ni bolje upoznali.

- Nije oženjen i nema decu, a živeo je u susednom selu Duboka sa ocem, jer mu majka, inače ćerka ubijenih, živi i radi u Italiji. Neko od komšija je naveo da je i otac M. M. pre nekoliko godina otišao u Italiju i da je on ostao sam u kući u Dubokoj - kaže komšija i dodaje: