Vasko Lješković (37), visokorangirani pripadnik "škaljarskog klana", likvidiran je pre godinu dana na porodičnog imanju na Cetinju, a tim povodom u jednim crnogorskim novinama osvanule su čak 32 čitulje u kojima se porodica i prijatelji opraštaju od njega.

Kako je Kurir ranije pisao, Lješković je ubijen hicem iz snajpera 27. septembra 2024. godine u popodnevnim časovima. Profesionalni ubica, za kojim crnogorska policija i dalje traga, pucao je brda udaljenog oko 500 metara i pogodio "škaljarca" direktno u srce dok je ručao u dvorištu velelepne vile opasane visokim zidinama i pokrivene video-nadzorom.

"Prokletog dana su mi te uzeli"

- Najvoljenijem mužu, Vasku. Rado moj jedini, prođe godina od prokletog dana što mi te uze. Živote moj, oko moje, jedino tvoju ljudskost, hrabrost, energiju, vedrinu vreme ne briše. Vode me kroz ovu muku i bol, ponosnu što sam tvoja. A kad mi se oči, glas i dah upokoje, ti ćeš me, znam, uzeti u krilo svoje! Čuvam te od zaborava! Tugo moja zauvek, željo moja jedina! Voli te tvoja žena zauvek najviše, rado moj - piše u čitulji koju je ostavila udovica ubijenog "škaljarca".

Čitulja koju je ostavila udovica "škaljarca" Foto: Printscreen/Pobjeda

Zatim su usledili oproštaji od roditelja, sestre i prijatelja koji nisu zaboravili Lješkovića koji je godinama bio na meti "kavčana".

- Na današnji dan prestalo je da kuca plemenito srce našeg sina. Godinu dana iščekujemo da ćeš preći preko kućnog praga, da nas zagrliš, poljubiš i uneseš radost u naše živote kao što si to uvek radio. Tog prokletog septembra ode nepravedno, ostavljajući prazninu i neprebolnu ranu, anđele naš, bol i tugo naša. Otišao si prerano, a sa tobom i deo nas i dalje živimo sa tvojim glasom, osmehom, pogledom i dušom blagorodnom u bolnoj tišini koju si nam ostavio. Čekamo dan kad ćemo se opet sresti tamo gde bol ne postoji, a ljubav traje zauvek. Boli svaki dan ove godine bez tebe, bez tvog zagrljaja koji nam je otet. Verujemo da Bog ne prašta takvo nedelo koje ti je učinjeno mučki i s leđa. Sa puno ljubavi, ponosa i tuge čuvaćemo te od zaborava - piše u čitulji koju potpisuju roditelji Vaska Lješkovića dok mu je sestra posvetila ove reči:

1/3 Vidi galeriju Čitulje od porodice Lješković Foto: Printscreen/Pobjeda

- Mićka moja najbolja, prođe i ova prokleta godina dana otkad nisi s nama, ono što nikad neće proći to je sećanje na tvoju veliku ljubav, dobrotu i posebnu blagorodnu prirodu, koju si samo ti imao. I ako mi te život uzeo, ti si i dalje moja životna sreća, moja snaga, moj ponos, uvek ćeš biti moj najbolji brat. Puno mi nedostaješ Mićka moja, teško je prihvatiti ovu bolnu istinu i zamisliti svaki sledeći dan bez tebe, bez tvog prisustva, boli Mićka ova sudbina prokleta. Previše si bio dobar za ovaj svet! Doživotno u srcu ću te čuvati od zaborava. Volim te najviše na svetu.

"Tužna i teška godina od smrti našeg Vaska, vreme prolazi, ali bol ne nestaje zbog tvog preranog odlaska Dušo Blagorodna. Živiš i živećeš među nama i biti prisutan kroz razgovore, misli i lepa sećanja. Zauvek ćemo te čuvati s ponosom u najlepšoj uspomeni" - ovu čitulju potpisuju pojedini članovi porodice.

Čitulja od Radomana

Velelepna vila opasana zidinama i pokrivena video-nadzorom nije uspela da sačuva "škaljarca" koji je godinama bio meta supraničkog klana. Njegov prvi komšija bio je Goran Radoman, prva žrtva rata kotorskih klanova, koji je ubijen u februaru 2015, samo dva meseca nakon nestanka 200 kilograma kokaina iz stana u Valensiji. Koliko su bili veliki prijatelji i komšije pokazao je i njegov brat Vladan Radoman koji potpisuje jednu od čitulja.

Čitulja od Vladana Radomana Foto: Printscreen/Pobjeda

- Lučo moja, svojim životom ostavio si nam ljudske vrednosti koje nosimo u sebi. Tvoj trag ostaje da živi kroz nas, a ti brate moj, živiš u večnosti. Vladan Radoman - stoji u potpisu.

Vladan Radoman je, prema crnogorskoj policijskoj evidenciji, takođe bezbednosno interesantna osoba, a inače je rođeni brat ubijenog Gorana Radomana. Nakon ove čitulje usledila je i zajednički oproštaj od porodice Radoman.

"U našim molitvama i srcima ostaješ zauvek. Porodica Radoman". Čitulje su se zatim samo nizale jedna za drugom.

1/15 Vidi galeriju Mnogobrojne čitulje osvanule za Vaska Lješkovića u crnogorskim novinama Foto: Printscreen/Pobjeda

"Dragi prijatelju, vreme ne donosi zaborav, s ljubavlju te pominjemo, po dobru pamtimo i u srcu čuvamo", "Prošla je godina otkad nisi sa nama, ali tvoje prisustvo i uspomene žive u našim srcima", "Sećanje na druga Vaska, dani i godine prolaze, ali vreme koje prolazi ne donosi zaborav", "Godina dana od kada nisi sa nama, kume Vasko. Godina tišine, tuge i bola. Vreme ništa ne menja, fališ za sve. Živiš sa nama, čuvaćemo te od zaborava", "Dani prolaze, a ni jedan bez sećanja na tebe. Nedostaješ...", "Nedostaješ, voli te brat najviše", "Godinu dana je od smrti moga brata Vaska, nikada te neću zaboraviti", "Brate moj, svaki sekund, minut, sat i dan, svaki korak tu si i uvek ćeš biti", "U našim srcima živiš zauvek kroz uspomene, kroz lepe trenutke koje smo s tobom delili. Volimo te brate", "Navršava se godina dana od smrti našeg voljenog zeta Vaska, vreme koje prolazi ne umanjuje bol za tobom. Čuvaćemo te od zaborava", "Godina je prošla od kad te nema. Vreme prolazi, ali sećanje na tebe ostaje zauvek" - samo su neke od mnogoborjnih čitulja koje su osvanule na godišnji pomen za Lješkovića.

Uviđaj nakon brutalne likvidacije Foto: Kurir

Crnogorski istražitelji su posle egzekucije Vaska Lješkovića utvrdili da je snajperista neko vreme nadgledao metu, a da ga je kobnog dana satima čekao da se pojavi u dvorištu vile kako bi ga likvidirao. Utvrđeno je da je zločin počinio profesionalni plaćenik, a potraga za njim je bila otežana s obzirom na to da je brdo s kog je pucao nepristupačno, pa su morali čak da dižu i dron tokom pretrage terena.