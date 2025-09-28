Slušaj vest

Pripadnici ronilančke jednice Žandarmerije realizuju trenažnu obuku na crnogorskom primorju, u reonu Bečići - Budva. Ova vrsta obuke izvodi se na dubinama od 30 do 60 metara što je krajnja granica za ronjenje uz korišćenje vazduha iz boce.

Interesantno je da je ovom trenažnom zaronu, zajedno sa elitnom ronilačkom jedinicom, prisustvovao i Mladen Mijatović, donedavno prvi savetnik i konzul u Ambasadi Srbije u Izraelu, a sada reporter Nacionalnog dnevnika TV Pink!

U morskoj sredini, u odnosu na reke ili jezera, postoje dobri uslovi za zarone i preglednost je bolja, a u pitaju su zaroni na velikim dubinama u kontrolisanim uslovima.

Mladen Mijatović uoči zarona Foto: Privatna arhiva

- Kao i za svaku profesionalnu aktivnost i bilo koju aktivnost, trening je najbitnija stvar. Zato koristimo trenažno ronjenje kako bi naše predstojeće zadatke u Srbiji obavili na najbolji mogući način - rekao je Bojan Škrbić, komandant ronilačke jedinice žandarmerije.

Mijatović objašnjava da je vrsta opreme koja se koristi na moru drugačija u odnosu na onu koja se koristi u Srbiji gde su uslovi teški, voda je hladnija, nulta je vidljivost i rečna struja je jaka.

- Visoka psihofizička spremnost i zdravstvena sposobnost su jedan od uslova za uspešnost izvršavanja zadataka. Ronioci elitne srpske jedinice stalno se podvrgavaju rigoroznim zdravstvenim pregledima - kaže Mijatović.

Dr Bojan Minić kaže da se rigoroznim zdravstvenim pregledima smanjuje mogućnost barotrauma i dekompresione bolesti s kojima se ronioci najčešće susreću.

Mladen Mijatović Foto: Privatna arhiva

- Uprkos neizvesnosti, ronioci su uvek maksimalno koncentrisani kako bi pomogli u spasavanju ljudi ili pronalaženju oružja duboko u travi kako bi se neko teško delo rasvetlilo - zaključio je Mijatović.