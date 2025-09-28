UBIO BABU I DEDU, PA POBEGAO NA VAŠAR! Oglasio se MUP o hapšenju unuka osumnjičenog za svirepi zločin kod Despotovca: OTKRIO i zašto je počinio pir! (FOTO)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Jagodini su u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave u Smederevu, Policijske stanice u Smederevskoj Palanci, uhapsili M. M. (37) iz sela u okolini Jagodine zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo.
Kako se sumnja on je, 26. septembra, oštrim predmetom usmrtio svoju sedamdesetšestogodišnju babu i svog sedamdesetdevetogodišnjeg deduu njihovoj porodičnoj kući u okolini Despotovca, a potom pobegao.
Intenzivnim radom policije on je pronađen i uhapšen.
Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Jagodini, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.
Uhapšen dok je doručkovao
Unuk Miloš M. uhapšen je dok je doručkovao, nakon što je pobegao na vašar u Smederevsku Palanku. On je osumnjičen za ubistvo dede Momčila (79) i babe Živadinke (76) Radosavljević u okolini Despotovca.
- Uhapšen dok je doručkovao, a pronađen i automobil kojim je pobegao. Nije pružao otpor tokom hapšenja. Navodno je izjavio da babu i dedu nije ubio zbog para, odnosno iz koristoljublja, već zbog narušenih porodičnih odnosa.
Podsetimo, tela babe i dede je pronašao njihov zet juče ujutru u porodičnoj kući u selu Bogava kod Despotovca, koji je ušao u kuću sa policijom nakon što se par nije javljao na telefon.
Unuk glavni osumnjičeni
Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je njihov unuk Miloš M. nakon svađe počinio krvavi pir u petak, a zatim ukrao automobil dede Momčila i pobegao, a kamion kojim je kobnog dana došao kod njih ostao je parkiran ispred kuće Radosavljevića.
Prema rečima komšija, Miloš je odnedavno živeo sa babom i dedom i imao je problema sa alkoholom.
Kako su komšije ispričale za Kurir, sa osumnjičenim unukom nisu mnogo razgovarali pa tako ga nisu ni bolje upoznali.
- Nije oženjen i nema decu, a živeo je u susednom selu Duboka sa ocem, jer mu majka, inače ćerka ubijenih, živi i radi u Italiji. Neko od komšija je naveo da je i otac M. M. pre nekoliko godina otišao u Italiju i da je on ostao sam u kući u Dubokoj - kaže komšija i dodaje:
- Verovatno je došao kako bi ga baba i deda hranili. Priča se da je voleo da popije, ko će ga znati šta je od toga istina. Žao mi je mnogo tih ljudi. Momčilo i Živadinka su lepo živeli i zarađivali. Bili su gazde, bavili su se poljoprivredom i sve što su stekli bilo je sa njihovih deset prstiju. Davali su novac M. M. želeli su uvek da mu pomognu, a sad su se valjda posvađali zbog toga i on ih je na kraju ubio.
Kurir.rs