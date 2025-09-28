Slušaj vest

Večeras je na putu između Ćuprije i Jagodine došlo do teške saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva putnička automobila i traktor sa neosvetljenom prikolicom koja je prevozila drva.

Prema dostupnim snimcima, udarac je bio izuzetno snažan — traktor je prevrnut i završio na boku, dok je jedan od automobila odbačen na suprotnu stranu puta.

Za sada nema zvaničnih informacija o stanju učesnika nesreće. Saobraćaj na ovoj deonici odvija se otežano.