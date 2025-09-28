Slušaj vest

Večeras je na putu između Ćuprije i Jagodine došlo do teške saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva putnička automobila i traktor sa neosvetljenom prikolicom koja je prevozila drva.

Prema dostupnim snimcima, udarac je bio izuzetno snažan — traktor je prevrnut i završio na boku, dok je jedan od automobila odbačen na suprotnu stranu puta.

Za sada nema zvaničnih informacija o stanju učesnika nesreće. Saobraćaj na ovoj deonici odvija se otežano.

Policija je na terenu, a uviđaj je u toku.

Ne propustiteHronikaTEŽI LANČANI UDES NA IBARSKOJ MAGISTRALI, POVREĐENE 4 OSOBE Sudarila se 3 automobila, jedan upao u jarak! Saobraćaj na licu mesta otežan
175716657817270313141712242420Cacak-bolnica-kradja-fotorina.jpg
HronikaKAMION POKOSIO ŽENU Saobraćajni kolaps u Kragujevcu: Hitna pomoć na licu mesta, a saobraćaj u prekidu
IMG_20231127_130321.jpg
HronikaTEŠKA SAOBRAĆAJKA U TUTINU: Motociklista zadobio teške povrede, hitno transportovan u bolnicu
17473264921712242420Cacak-bolnica-kradja-fotorina.jpg
HronikaTEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD LESKOVCA: Sudarili se motor i automobil, jedna osoba povređena
1745653609172967114517292654901712242420Cacak-bolnica-kradja-fotorina.jpg