Hronika
TEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD JAGODINE Dva automobila udarila u traktor, od siline udara odleteli pored puta, saobraćaj otežan, kiša pogoršava situaciju (VIDEO)
Večeras je na putu između Ćuprije i Jagodine došlo do teške saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva putnička automobila i traktor sa neosvetljenom prikolicom koja je prevozila drva.
Prema dostupnim snimcima, udarac je bio izuzetno snažan — traktor je prevrnut i završio na boku, dok je jedan od automobila odbačen na suprotnu stranu puta.
Za sada nema zvaničnih informacija o stanju učesnika nesreće. Saobraćaj na ovoj deonici odvija se otežano.
Policija je na terenu, a uviđaj je u toku.
