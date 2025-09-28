Devojčice su odmah zbrinute u ovdašnjem zdravstvenom centru.
UŽAS U LOZNICI, 4 DEVOJČICE POKOŠENE NA PEŠAČKOM PRELAZU: Teška saobraćajna nesreća, automobil naleteo na njih dok su prelazile ulicu
Ćetiri devojčice, tri uzrasta 14 i jedna 13 godina, povređene su večeras na pešačkom prelazu u centru Loznice, u Pašićevoj ulici.
Dok su prelazile ulicu na njih je naleteo automobil.
Prema prvim informacijama, dve devojčice su zadobile lakše, a dve teške povrede.
Nijedna nije životno ugrožena, a u toku je detaljna dijagnostika, kako bi se ustanovilo potpuno stanje.
Kako se saznaje, vozač je alkotestiran i nije bio pod dejstvom alkohola.
