Slušaj vest

Ćetiri devojčice, tri uzrasta 14 i jedna 13 godina, povređene su večeras na pešačkom prelazu u centru Loznice, u Pašićevoj ulici.

Dok su prelazile ulicu na njih je naleteo automobil.

Devojčice su odmah zbrinute u ovdašnjem zdravstvenom centru.

Prema prvim informacijama, dve devojčice su zadobile lakše, a dve teške povrede.

Nijedna nije životno ugrožena, a u toku je detaljna dijagnostika, kako bi se ustanovilo potpuno stanje.

Kako se saznaje, vozač je alkotestiran i nije bio pod dejstvom alkohola.

Kurir.rs/Novosti

