Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su sedamnaestogodišnjaka iz Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda.

On se sumnjiči da je u noći između petka i subote, nakon kraće rasprave na ulici udario muškarca (58) u predelu glave, usled čega je oštećeni pao na asfalt i zadobio teške telesne povrede.