Na tom potezu došlo je do teške saobraćajne nesreće na auto-putu posle isključenja za Ražanj u smeru ka Nišu.

Kako se vidi na fotografijama koje su objavljene na Instragram stranici 192, u nesreći su učestvovala najmanje tri vozila.

 Na tom delu puta stvaraju se veliki zastoji. Na licu mesta nalaze se hitne službe.

Stanje učesnika za sada nije poznato.

Kurir.rs/Telegraf/Instagram 192

