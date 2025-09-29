Na auto-putu posle isključenja za Ražanj u smeru ka Nišu jutros je došlo do teške saobraćajne nesreće.
PRVE SLIKE TEŠKE NESREĆE KOD RAŽNJA: Jezivi prizori, u sudaru učestvovala najmanje 3 vozila, hitne službe na terenu, na auto-putu stvaraju se veliki zastoji
Na tom potezu došlo je do teške saobraćajne nesreće na auto-putu posle isključenja za Ražanj u smeru ka Nišu.
Kako se vidi na fotografijama koje su objavljene na Instragram stranici 192, u nesreći su učestvovala najmanje tri vozila.
Na tom delu puta stvaraju se veliki zastoji. Na licu mesta nalaze se hitne službe.
Stanje učesnika za sada nije poznato.
