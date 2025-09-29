Slušaj vest

Do nesreće je došlo sinoć oko 20 časova a kako se saznaje, u nesreći su učestvovala dva automobila - polo i ford fokus.

Do nesreće je došlo kada je polo udario u ford fokus koji je stajao sa strane. Dva vozača i četiri maloletnika su nakon nesreće zbrinuti u Urgentnom centru.

Kurir.rs/Telegraf

