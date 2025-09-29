Slušaj vest

Četiri devojčice od 13 i 14 godina koje su povređene sinoć dok su prelazile ulicu na pešačkom prelazu u centru grada, u Pašićevoj ulici, lekarski su odmah zbrinute u urgentnom prijemu lozničkog Zdravstvenog centra.

Posle obavljene dijagnostike i ukazane pomoći dve su puštene kući, a dve su hospitalizovane, nalaze se na Odeljenju ortopedije i njihovo stanje je stabilno, saopštila je jutros Dragana Mitrović, portparol ustanove, za Kurir.

Devojčice je udarilo dostavno vozilo i one su tada povređene.

