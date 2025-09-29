Slušaj vest

Jedan muškarac ubijen je u Debeljači kod Pančeva. Kako saznajemo, telo je jutros pronađeno na pijaci u tom mestu.

- Muškarac je imao povrede glave, a lekari Hitne pomoći koji su došli na lice mesta konstatovali su da je smrt nastupila nasilnim putem - kaže naš izvor.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu, policija je uhapsila četiri osobe u vezi sa ovim zločinom.

- Tužilac je naložio obdukciju tela kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, ali prema prvim rezulatatima istrage, postoji sumnja da je ovde u pitanju krivično delo ubistvo - kaže izvor i dodaje da policija i tužilac obavljaju uviđaj na licu mesta, nakon čega će se znati više detalja.

