Bombaški napad na poznati beogradski restoran na Banovom brdu, kako sumnjaju istražitelji, bio je naručen! Podsetimo, na ugostiteljski objekat rano jutros bačena su dva Molotovljeva koktela i to u razmaku od samo nekoliko sati.

Policija je ispred lokala uhapsila osumnjičenog Božidara S. (26).

- Operativne informacije ukazuju na to da je Božidar S. došao na mesto zločina i pokušao da zapali lokal kako bi otplatio dug. Sumnja se da je on izvesnom muškarcu dugovao novac i da je pristao da zapali restoran kako bi mu taj dug bio opisan. Istraga je i dalje u toku i navodni dug je jedan od pravaca u kom ona ide - otkriva izvor Kurira.

Rano jutros, oko 3.30 sati, kako se sumnja, Božidar S. je ubacio prvu flašu sa zapaljivom tečnošću. Međutim, pričinjena je samo manja materijalna šteta jer vatra nije buknula.

- U momentu napada restoran nije radio. Iako je u objekat ubačen Molotovljev koktel do požara nije došlo, pa je pričinjena manja materijalna šteta. Policija je došla na uviđaj i tada je usledila nova drama - kaže naš izvor i dodaje:

- Ista osoba je ponovo došla do restorana i bacila još jednu flašu sa zapaljivom tečnošću na lokal i to dok je policija obavljala uviđaj. Ni ova flaša se nije zapalila, a osumnjičeni se dao u beg. Međutim, policajci su pojurili za njim, sustigli su ga i uhapsili.

Osumnjičeni je prveden u prostorije Policijske uprave Beograd.

