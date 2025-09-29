Slušaj vest

Muškarac srednjih godina ubijen je sinoć prekoputa pijace u Debeljači nakon žestoke svađe, a za ubistvo su osumnjičena tri muškarca.

Prema rečima komšija ovog pančevačkog mesta, sinoć se sa pijace čula velika buka.

- Često se ovde dešavaju incidenti i ne možemo da spavamo od mladića koji se okupljaju na pijaci. Sinoć se čula buka, galama i neko vrištanje. Nisam se obazirao, ali sam jutros video policiju. Tada sam saznao da su se posvađali, zatim potukli i ubijeni je izboden nožem. Krvavo telo nađeno je u dvorištu prekoputa pijace - kažu nam komšije i dodaju:

- Zaista je strašno ovo što se desilo! I uhapšeni i ubijeni su jako problematični u selu i često imamo problema s njima. Vole da popiju i tada prave haos. Ne daju nam da živimo...

Prema njihovim rečima, telo je odneto na obdukciju.

- Muškarac M. Đ. u čijem dvorištu je pronađeno telo je navodno, jedan od osumnjičenih i policija ga je upravo odvezla u stanicu. Ko zna oko čega du se posvađali, ali to su neke gluposti u pitanju i to u kombinaciji sa alkoholom deluje tako.

Na licu mesta je i dalje policija koja zajedno sa dežurnim tumiocem iz Višeg javnog tužilaštva u Pančevu vrše uviđaj. Istraga je i dalje u toku.

