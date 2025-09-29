Slušaj vest

Sudija Višeg suda u Beogradu, Bojana Stanković, zakazala je za 10. oktobar izricanje presude optuženima za priremanje ubistva Luke Bojovića.

U završnoj reči pred presudu, tužilac je predložio da sud četvoricu okrivljenih osudi po zakonu i istakao da tužilaštvo smatra da su na suđenju izvedeni dokazi koji potkrepljuju navode optužnice. S druge strane, odbrana je danas zatražila oslobađajuće presude, tvrdeći da nije dokazano da su pripremali likvidaciju Luke Bojovića u centru Beograda.

Za pripremu Bojovićevog ubistva, podsetimo, sudi se Nikoli Pavloviću, Milanu Iliću, Filipu Karaveliću i Saši Kuzmanoviću.

Kao organizator gupe označen je Karavelić. Kriminalna grupa se tereti da je Bojovića pratila od početka februara do 10. maja prošle godine, kada su uhapšeni. Tužilaštvo navodi i da su nabavili oružje i municiju za ubistvo Bojovića, vežbali gađanje i pratili njegovo kretanje, čekajući pogodan trenutak da ga ubiju.

Hapšenje optuženih Foto: Mup

- Pavlović je u svojoj završnoj reči priznao da je kupio pištolj, ali je naveo da je to učinio kako bi zaštitio svoju porodicu, a ne kako bi pripremao ubistvo Luke Bojovića. Ilić je takođe negirao da je planirao ubistvo Bojovića, navodeći da je kokain koji je pronađen kod njega za ličnu upotrebu, i da nije bio namenjen daljoj prodaji. Optuženi Karavelić je izjavio pred sudom da su "jedini oštećeni u ovom predmetu optuženi, jer im je stavljena "meta na čelo" optužnicom, dok je Kuzmanović naveo da sa planiranjem ubistva nema nikakve veze - otkriva izvor Kurira šta su četvorica okrivljenih izjavila pred sudom.

Kako je ranije saopštilo Više javno tužilaštvo u Beogradu, postoji opravdana sumnja da su ovi osumnjičeni od početka februara do 10. maja 2024. godine, zajedno, sa umišljajem, nabavljali sredstva za ubistvo Bojovića, dogovarali se, planirali i organizovali njegovo izvršenje.

- Iznajmili su tri "štek stana" na Vračaru, vozilo rent-a-kar agencije, opservirali lokaciju na kojoj su imali informaciju da boravi Bojović. Nabavili su pištolj marke "Walther Creed" sa izbrušenim serijskim brojem, pa su u Velikom selu, u njivama iza Dunava 3. maja 2024. godine vršili isprobavanje pištolja namenjenog za izvršenje ubistva - navodi se u optužnici.

Međutim, 10. maja prošle godine svi su uhapšeni, a kod Nikole Pavlovića, koji je trebalo da bude direktni izvršilac zločina, pronađen je i pištolj. U cevi je bio jedan metak, dok se u okviru nalazilo još 13.

Hapšenje okrivljenih Foto: Mup

Prema nezvaničnim informacijama, ova kriminalna grupa i zločin koji pripremaju otkriveni su pošto je policija "na mere" stavila osumnjičenog Sašu Kuzmanovića.

- Postojala su operativna saznanja da se Kuzmanović bavi različitim krivičnim delima, odnosno trgovinom drogom i pružanjem logistike u teškim krivičnim delima. Prema njemu su primenjene mere i otkriveno je da on često odlazi na Vračar, kreće se isitm ulicama i prati ulazak i izlazak vozila iz jedne zgrade. Uglavnom je stajao na 30 do 40 metara od zgrade u kojoj je u to vreme boravio Luka Bojović - otkriveno je tokom istrage kako je raskrinkan plan kriminalne grupe.

Navodno, inspektorima je bilo upadljivo i to što se trudio da svakoga dana izgleda drugačije, menjao je frizure, način oblačenja, a jednom je čak poveo i dete.

- Osim što se trudio da bude neprimećen na ulici, povremeno je sedeo u kafićima, iz kojih ima direkan pogled na istu zgradu. U vreme kada je u stanu boravila supruga Luke Bojovića, dolazio je često. Tu bi provodio po četiri ili pet sati, uglavnom pre podne - otkrili su istražitelji.

Oko 1. maja prošle godine, njegovi dolasci na Vračar postali su još učestaliji. Gotovo svakog jutra je od 9 sati ujutru bio "na poziciji" koja gleda na ulicu.

Dan pred hapšenje, inspektori koji su nadzirali lokaciju videli su Kuzmanovića koji je u blizini lokacije na kojoj je obično boravio parkirao automobil i čekao u njemu, dok je na zidiću u blizini ulaza sedeo Nikola Pavlović, obučen kao košarkaš, sa loptom u rukama, kačketom i naočarima na glavi.

- Kada je pored "košarkaša" prošla policija, on je otišao sa zidića, a samo desetak minuta kasnije se ponovo vratio, ali obučen potpuno drugačije. Narednog dana, kada je izvedena akcija hapšenja, Pavloviću su lisice stavljene upravo na zidiću, a bio je maskiran u "sportistu", kao i prethodnog dana. Kuzmanović je uhapšen u kolima, dok ga je čekao, najverovatnije jer je trebalo da Pavloviću posle zločina omogući bekstvo - otkriveno je tokom istrage.

Inače, pred sudom su pogledana i fotograije pronađene u mobilnim telefonima okrivljenih, a na kojima je i crni "audi" u blizini Bojovićeve zgrade.

- Bojović je pozvan kao svedok na prethodnom suđenju i on je potvrdio da automobil koji su fotografisali podseća na njegov, ali da ne može sa sigurnošću da kaže da je to auto koji je koristio, jer se na slikama ne vidi registarksa oznaka. On je inače rekao i da ne poznaje okrivljene, a nije se pridružio ni njihovom krivičnom gonjenju - podseća sagovornik Kurira.

