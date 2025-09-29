Slušaj vest

G.T. (61) vozač automobila marke "fiat", poginuo je u sudaru tri automobila koji se dogodio kod Sevojna, a koji je kako se sumnja izazvao vozač "audija" Ž.M. (22) pijan i pod zabranom.

Kako se nezvanično saznaje, saobraćajna nesreća dogodila se oko 7 sati u mesto Sevojno kada su se sudarili automobili marke "audi" kojim je upravljao Ž.M. (22), "fiat" upravljao G.T. (61) i "opel korsa" kojom je upravljao A.S. (56) .

U ovom sudaru poginuo je vozač marke "fiata" dok su vozač i suvozač iz "audija" povređeni.

- Sumnja se da se nesreća dogodila kada je vozač "audija", koji se kretao iz smera Užice ka Požegi izgubio kontrolu nad vozilom udario u ogradu, a potom i u automobil "fiat" koji mu je dolazio u susret. Od siline udarca "audi" je potom udario i u "opel" koji je bio iza "fiata" - objasnio je izvor upoznat sa slučajem.

Prema njegovim rečima u sudaru je teške telesne povrede zadobio vozač "fiata" i on je preminuo na mestu nesreće.

- U "audiju" koji je po svemu sudeći odgovoran za ovu tragediju, povređen je mladić, koji je upravljao automobilom i njegov putnik D.T. (25). Ono što je najgore, vozač "audija" je navodno imao zabranu upravljanja automobilom, a imao je alkohola u organizmu - rekao je naš sagovornik.

Na mestu nesreće policija je obavila uviđaj kojim će biti utvrđeno kako se nesreća dogodila, a vozač audija je alkotestiran te će biti utvrđeno i da li je upravljao automobilom iako mu je bila izrečena zabrana upravljanja motornim vozilom, ali i da li je imao alkohola i koliko u organizmu.