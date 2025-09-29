Slušaj vest

Muškarac M. Đ. osumnjičen je za ubistvo, nakon što je jutros telo muškarca Jožefa P. nađeno u njegovom dvorištu prekoputa pijace u Debeljači.

Kako se sumnja, muškarac je ubijen nakon žestoke svađe, a za ubistvo su osumnjičena četiri muškarca.

M. Đ. Foto: printscreen/društvene mreže

- M. Đ. živi sam u kući i odavno je problematičan. Jednostavno, nikada nije uspeo da radi nešto i da bude čovek kakav treba. Mnogo pije, a možda koristi i nedozvoljene supstance. Ko će ga znati, selo svašta priča, ali kada ga vidite, poverujete u to - kaže nam komšija osumnjičenog kog je policija odvela u stanicu.

Foto: Petar Aleksić

- Video sam ga pre mesec dana. Bio je žut kao lumun. Jedva je hodao. Iscrpljen je bio, iskreno ne znam kako bi mogao nekog da povredi s obzirom na svoju građu ali sve je moguće kad popije. Roditelji su njemu i bratu sve pružili, a oni su samo trošili pare... Brat mu je nastradao i to nesrećnim slučajem, pre nekoliko godina se zapalio u garaži, napio se i izgoreo... - kažu komšije za Kurir.

Ubistvo u Debeljači Izvor: Kurir