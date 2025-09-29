Slušaj vest

Telo Jožefa P. pronađeno je rano jutros kod pijace u Debeljači nadomak Pančeva, a sumnja se da je on preminuo od povreda glave koje su mu, kako se sumnja, nanela četvorica osumnjičenih.

Kako smo već pisali, sumnja se da je Jožef P. ubijen, a zbog njegove smrti policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevuuhapsila tri punoletna muškaraca i jednog maloletnika.



1/8 Vidi galeriju Tragovi krvi na pijaci u Debeljači Foto: Petar Aleksić

Prema rečima žitelja Debeljače, ubijeni Jožef P. u poslednje vreme nije bio u najboljem stanju zbog poroka kojima se odao.

- U kući živi sa bratom i njegovom trudnom devojkom. Viđali smo ga stalno po centru mesta. Uvek je delovao "oduzeto" od alkohola i nedozvoljenih supstanci. Toliko je bio loše, da kada bismo mu se javili, on nije mogao ni da nam odgovori. Iskreno, nije pravio probleme, ali je bio kao lutajući duh - kažu komšije o ubijenom i dodaju:

- Pre nekoliko dana smo čuli buku koja je dolazila iz Jožefovog dvorišta. Tada im je neko razvalio roletne na prozorima. Lupali su i vikali, možda je to, sad kad malo bolje razmislim, povezano sa ubistvom.

Kako su nam potom objasnili, porodica Jožefa P. je u selo došla pre nekoliko godina.

- Čuli smo da su se sinoć posvađali i da su ga prvo tukli kod tezgi na pijaci, a onda su ga dokrajčili u dvorištu kod osumnjičenog M. Đ., koji živi sam, s obzirom na to da ga je žena, navodno, ostavila - pričaju nam meštani pančevačkog sela.

Kako dodaju naši sagovornici, motiv ovog zločina mpogao bi da bude dug.

Ubijeni Jožef P. Foto: Privatna arhiva

- Navodno, Jožef je uhapšenima dugovao neki novac. Priča se da im je dugovao za nedozvoljene supstance. Eto, pre nekoliko dana je došao da kupi pivo i nije imao 20 dinara... Prodavačica mu je rekla da mu ne da više na veresiju - dodaju sagovornici.

Kako su nam objasnili, pijaca u Debeljači važi za "mesto strave i užasa".

- Uveče se skuplja banda i niko ne sme ni da prođe tim delom. Tako da, ukoliko želite da budete pretučeni, izbodeni ili ubijeni, onda tuda idite, ako ne, mesto je totalno za izbegavanje - kažu meštani jednoglasno.

BONUS VIDEO: