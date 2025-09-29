Slušaj vest

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Milan C. (30) zbog sumnje da je u subotu naneo teške telesne povrede A. T., koji je potom preminuo.

- Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu - saopšteno je iz tužilaštva.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da Milanu C. odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se stavlja na teret krivično delo teška telesne povreda, za koje je zaprećena kazna zatvora od dve do 12 godina.

Kako se sumnja, u subotu 27. septembra oko 01:50 časova, ispred jednog kafića u Vinči, najpre se oštećeni A.T. raspravljao i gurao sa Lj.D. i tada su oboje pali na zemlju. Nakon toga, Lj.D. je ustala, a oštećenom koji je i dalje ležao na zemlji, prišao je Milan C. i više puta ga nogom udario u stomak.