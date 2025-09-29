Slušaj vest

Drugi osumnjičeni za ubistvo Jožefa P. kod pijace u Debeljači je N. V., a kako saznajemo, nedavno je izašao iz zatvora.

- N. V. je proveo dve ili tri godine u zatvoru zbog nanošenja teških telesnih povreda. Nekoliko njih, koliko se sećam, tada su pretukli jednog muškarca. Gurali su mu i glavu u wc šolju. Baš su bili brutalni - kaže nam meštanin sela kod Pančeva i dodaje:

- Kada je izašao na slobodu, zaposlio se kod jednog čoveka u firmi. Neko vreme je delovalo da je uzoran radnik, ali je onda valjda nešto ukrao, pa je opet zaglavio u zatvoru, a nedavno je izašao sa robije - tvrde komšije.

Foto: Privatna arhiva

Podsetimo, telo Jožefa Petrovića nađeno je jutros na pijaci u Debeljači. Kako smo ranije pisali, muškarac je ubijen u kući, koja se nalazi preko puta pijace, nakon žestoke svađe, a za ubistvo su osumnjičena četiri muškarca, od kojih je jedan maloletan.

1/24 Vidi galeriju Ubistvo u Debeljači Foto: Petar Aleksić

Meštani za ubijenog i osumnjičene nemaju lepe reči i, kako kažu, svi su skloni porocima.

- Ubijeni je pre nekoliko dana došao da kupi pivo i nije imao 20 dinara. Prodavačica mu je rekla da mu ne da više na veresiju. Eto, o takvom čoveku je reč - ispričale su komšije o ubijenom Jožefu.

Ubistvo u Debeljači Izvor: Kurir

Istragu povodom ubistva vodi Više javno tužilaštvo u Pančevu.