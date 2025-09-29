Slušaj vest

Jožef P. koji je rano jutros pronađen mrtav na pijaci u Debeljači kod Pančeva, kako sumnjaju istražitelji, brutalno je mučen i tučen u kući preko puta pijace, a potom je njegovo telo sklonjeno kako bi izgledalo kao "nesreća", sumnjaju istražitelji.

Kako saznajemo, iako se u prvom trenutku verovalo da je pokojni mučen na mestu na kom je njegovo telo pronađeno, policija je prikupila i iz kuće iznela brojne dokaze koji upućuju na to da se zločin dogodio u kući jednog od uhapšenih. 

WhatsApp Image 2025-09-29 at 12.42.49_4fdd3af0 copy2.jpg
Ubijeni Jožef P. Foto: Privatna arhiva

- Sumnja se da je tokom noći došlo do svađe između pokojnog i osumnjičenih za zločin. Navodno, motiv svađe, a potom i ubistva bio je sukob oko droge, odnosno ko koga "cinkari policiji". Prema prvim informacijama, prvo su posumnjali na drugog muškarca, i počeli da ga tuku, ali su se onda svi, uključujući i muškarca koji je već dobio batine, ustremili na Jofeža P. Brutalno su ga mučili i tukli sve dok nije preminuo - kaže izvor Kurira.

IMG-20250929-WA0081.jpg
Kuća u kojoj je ubijen Foto: Petar Aleksić

Kako navodi, sumnja se da su potom telo prebacili na pijacu u nameri da tako prikriju zločin. 

- Postoje dokazi i svedoci da su telo muškarca odneli do tezgi i tamo ga ostavili - dodaje naš sagovornik. 

Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu, koje vodi istragu, uhapsila tri punoletna muškaraca i jednog maloletnika.

Prema rečima žitelja Debeljače, ubijeni Jožef P. u poslednje vreme nije bio u najboljem stanju zbog poroka kojima se odao.

Policija iznosi dokaze iz kuće u Debeljači Foto: Petar Aleksić

- U kući je živeo sa bratom i njegovom trudnom devojkom. Viđali smo ga stalno po centru mesta. Uvek je delovao "oduzeto" od alkohola i nedozvoljenih supstanci. Toliko je bio loše, da kada bismo mu se javili, on nije mogao ni da nam odgovori. Iskreno, nije pravio probleme, ali je bio kao lutajući duh - kažu komšije o ubijenom i dodaju:

- Pre nekoliko dana smo čuli buku koja je dolazila iz Jožefovog dvorišta. Tada im je neko razvalio roletne na prozorima. Lupali su i vikali, možda je to, sad kad malo bolje razmislim, povezano sa ubistvom.

Kako su nam potom objasnili, porodica Jožefa P. je u selo došla pre nekoliko godina.

Ne propustiteHronikaOVO JE UBIJENI JOŽEF IZ DEBELJAČE: Prvo ga mlatili kod tezgi pa dokrajčili u dvorištu! Komšije otkrivaju MOTIV UBISTVA i nove strašne detalje (FOTO)
IMG-20250929-WA0082 copy22.jpg
HronikaŽRTVA SE POTUKLA SA ŽENOM, TREĆI MUŠKARAC ULETEO I NANEO MU TEŠKE POVREDE: Pretučeni preminuo, osumnjičeni Milan zaćutao na saslušanju!
0805damir-dervisagic.jpg
HronikaOVO JE JEDAN OD 4 OSUMNJIČENA ZA UBISTVO U DEBELJAČI: Komšije otkrile ŠOK detalje o njemu - "Bio je žut kao limun, jedva je hodao... BRAT MU JEZIVO STRADAO"
deb 2.jpg
Hronika"ČULA SE BUKA I VRIŠTANJE A JUTROS SU NAŠLI KRVAVO TELO KOD PIJACE" Meštani Debeljače ispričali SVE o brutalnom ubistvu - "I uhapšeni i ubijeni su..." SUROVO
debeljača.jpg

BONUS VIDEO:

Ubistvo u Debeljači Izvor: Kurir