Hronika
POLICIJA NA GRANICI ODVOJILA SUMNJIVI AUTOMOBIL SA STRANE Vozač nije ništa prijavio, graničari pomerili sedište pa se PRENERAZILI! Usledila drama (FOTO)
Slušaj vest
Carinski službenici su 28. septembra 2025. godine sprečili pokušaj krijumčarenja gotovo 10 kilograma droge skrivene ispod svih sedišta jednog automobila.
Krijumčarenje droge na carini Foto: Uprava Carine, Picasa
Vidi galeriju
Detaljnom kontrolom utvrđeno je da je reč o devet paketa droge i to: 2,3 kilograma praškaste materije nalik kokainu, skrivene u dva pakovanja sa nalepnicama popularnog keksa i još 7,3 kilograma marihuane raspoređenih u sedam paketa.
Lice i otkrivena droga predati su policiji u dalju nadležnost.
Reaguj
Komentariši