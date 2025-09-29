Slušaj vest

Carinski službenici su 28. septembra 2025. godine sprečili pokušaj krijumčarenja gotovo 10 kilograma droge skrivene ispod svih sedišta jednog automobila.

Krijumčarenje droge na carini Foto: Uprava Carine, Picasa

Detaljnom kontrolom utvrđeno je da je reč o devet paketa droge i to: 2,3 kilograma praškaste materije nalik kokainu, skrivene u dva pakovanja sa nalepnicama popularnog keksa i još 7,3 kilograma marihuane raspoređenih u sedam paketa.

Lice i otkrivena droga predati su policiji u dalju nadležnost.

