U nedelju uveče i ponedeljak ujutro na teritoriji Srbije dogodile su se najmanje četiri saobraćajne nesreće u kojima su poginule dve osobe, a povređeno je još 11 ljudi!

Prva saobraćajka dogodila se sinoć oko 20 časova u Mladenovcu kada se vozač folksvagena K. D. (18) velikom brzinom zakucao u parkirani "ford" za čijim volanom je bio P. J. (37). Šestoro ljudi hitno je primljeno u Urgentni centar u Beogradu, od kojih četvoro maloletnih lica, koji su se nalazili u parkiranom vozilu.

Ilustracija Foto: RINA

Samo tri sata kasnije, u Čačku se dogodila teška nesreća u kojoj je jedna osoba poginula, a druga je sa teškim povredama prebačena u čačansku bolnicu. Do udesa je došlo kada se vozač "audija " Stevan V. (31) sudario na putu iz Ovčar banje ka Čačku sa N. P. (20) koji se nalazio u "folksvagenu". Od zadobijenih povreda Stevan V. je preminuo na licu mesta.

- Sumnja se da se nesreća dogodila kada je vozač "audija", koji se kretao iz Ovčar Banje, u mestu Prijevor, usled velike brzine izgubio kontrolu nad vozilom i prešao u traku namenjenu za suprotni smer. Tom prilikom direktno je udario u automobil koji mu je dolazio u susret - kazao je izvor za medije.

Prema rečima istog sagovornika, od siline udarca vozač "audija" Stevan V. zadobio je povrede usled kojih je preminuo na licu mesta.

- Vozač drugog automobila zadobio je teške povrede i on je prevezen u bolnicu u Čačku gde su mu konstatovani višestruki prelomi - rekao je sagovornik.

Nažalost, ni tu nije bio kraj stravičnim udesima. U ponedeljak u ranim jutarnjm satima teška nesrećea se dogodila i u Ražnju kod Niša i u njoj su teško povređene tri osobe koje su prevezene u bolnicu u Aleksincu.

Udes u Ražnju Foto: Instagram/192_rs

Ubrzo posle toga, nesreća se dogodila i na Novoseljanskom putu u Pančevu i tom prilikom je poginula N. G. (62), dok je druga osoba B. B. (61) zadobila teške povrede i ona je prebačena u pančevačku bolnicu. Nesreća se dogodila oko 5.20 sati na putu između Pančeva i Banatskog Novog Sela.

- U ovoj nesreći učestvovali su automobil "mazda", kojim je upravljao P. Ž., i "dačija" kojim je upravljalo B. B. Žena koja je poginula bila je na mestu suvozača u "dačiji". Od siline udara jedan od automobila je sleteo u kanal pored puta i prevrnuo se, a smrt N. G. je konstatovana na licu mesta - rekao je izvor za medije i dodao da će sve okolnosti ovog udesa biti utvrđene istragom.

Statistika pokazuje da se u nesrećama najviše gine zbog nevezivavanja pojasa, naročito zbog nevezivanja pojasom putnika koji su na zadnjem sedištu, a iz Komiteta za bezbednost saobraćaja u više navrata je istaknuto da se nevezani putnici pozadi zovu "ubice sa zadnjeg sedišta".

- Nevezani putnik na zadnjem sedištu ugrožava ne samo sebe, već i one ispred sebe - naveli su ranije iz Komiteta.

MUP Srbije je ranije upozorio da samo odgovarajuće rastojanje između vozila čuva ljudske život.

Ilustracija Foto: Kurir Televizija

- Treba blagovremeno upozoriti sve vozače koji su iza nas o nameri zaustavljanja skretanja, isključivanja, uključivanja, jer te radnje najčešće dovode do opasnih situacija i sudara, pogotovo kad drugi vozači nisu jasno razumeli šta nam je namera i nisu na vreme upozoreni - navode iz MUP Srbije.

